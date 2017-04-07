Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/04/2017 08:47

200 polisle ÅŸafak vakti 12 adrese dev operasyon

uyuÅŸturucu operasyonu

Gaziantep'te ÅŸafak vakti Ã§ok sayÄ±da adrese uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi. Operasyona 200 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Gaziantep'te uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik operasyonda 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucuyla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü Narkotim ekipleri, kent merkezinde 12 adrese Özel Harekat timlerinin de desteÄŸiyle operasyon yaptÄ±.Ekipler, "torbacÄ±" olarak bilinen sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik operasyonda söz konusu binalarÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± koçbaÅŸÄ±yla kÄ±rarak içeri girdi.Åžafak vaktinde gerçekleÅŸtirilen çalÄ±ÅŸmalara Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünden yaklaÅŸÄ±k 200 polis katÄ±ldÄ±.

Aramalarda, KarÅŸÄ±yaka Mahallesi'nde bir evin çatÄ±sÄ±nda ekilen Hint keneviri ele geçirildi.GözaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸi emniyete götürüldü.

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