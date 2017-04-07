TSK'dan Kandil'e hava harekatÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Kandil'e dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda 5 hedef imha edildi

TSK’dan yapÄ±lan açÄ±klamada, 06 Nisan 2017 tarihinde 16:10-16:30 saatleri arasÄ±nda, alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratlarÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ± ile Kandil’e hava harekatÄ± düzenlendiÄŸi; bölücü terör örgütlerine ait olduÄŸu tespit edilen 3 barÄ±nma yeri ve 2 sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildiÄŸi belirtildi.Görevlerini baÅŸarÄ±yla icra eden savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n, emniyetle üslerine döndükleri öÄŸrenildi.