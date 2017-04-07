Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/04/2017 09:38

Yurt geneli hava durumu 7 Nisan 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

Yurdun genelinin parçalÄ± çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n ise genellikle batÄ± ve güneybatÄ±, güneydoÄŸu kesimlerde doÄŸu ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, yaÄŸÄ±ÅŸ alan yer yerlerde yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, sabah saatlerinde yer yer puslu 15

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra batÄ± ilçeleri ile gece saatlerinde Ä°l geneli hafif olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 8

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Cenk YanÄ±k

ZayÄ±flama hapÄ± milli haltercinin sonu oldu

GÃ¶rme engelli milli halterci Cenk YanÄ±k, zayÄ±flama hapÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

silah ve mÃ¼himmat

TerÃ¶ristlerin katliam planÄ± son anda engellendi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

tsk

TSK'dan Kandil'e hava harekatÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Kandil'e dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda 5 hedef imha edildi