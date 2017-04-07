ZayÄ±flama hapÄ± milli haltercinin sonu oldu

GÃ¶rme engelli milli halterci Cenk YanÄ±k, zayÄ±flama hapÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Antalya'da 5 yÄ±l önce baÅŸladÄ±ÄŸÄ± halterde engelliler dalÄ±nda (B2) Türkiye, Avrupa ÅžampiyonluÄŸu ile dünya ikinciliÄŸi ve üçüncülüÄŸü kazanan görme engelli milli sporcu 40 yaÅŸÄ±ndaki Cenk YanÄ±k hayatÄ±nÄ± kaybetti.

YanÄ±k'Ä±n günde iki kez zayÄ±flama hapÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±, bu haplarÄ±n etkisiyle kalp krizinden öldüÄŸü iddia edildi Milli haltercinin eÅŸi Perihan YanÄ±k, eÅŸinin dün akÅŸam antrenman yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve evde keyifli ÅŸekilde vakit geçirdiÄŸini dile getirdi. Perihan YanÄ±k, eÅŸinin zayÄ±flama amacÄ±yla günde 2 kez hap kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "SporcularÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± zayÄ±flama ilaçlarÄ±nÄ±n zaman zaman kendisini rahatsÄ±z etmesinden yakÄ±nÄ±yordu.

Daha önce kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yoktu. AralÄ±k ayÄ±nda ÅŸampiyonaya gitmiÅŸti, 115 kiloya çÄ±kmasÄ± gerekiyordu. 115 kiloya çÄ±ktÄ±ktan sonra tekrar zayÄ±flamasÄ± gerekiyordu. Cenk, 'günde 2 defa kullanÄ±yorum bazen vücudumu titretiyor, kalbime vuruyor' diyordu. Ölüm nedeni otopsi yapÄ±lÄ±nca belirlenecek" dedi.