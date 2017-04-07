Bu suÃ§larÄ± iÅŸleyen bir daha memur olamÄ±yor iÅŸte o suÃ§lar

657 Devlet MemurlarÄ± Kanunu ile memurlarÄ±n gÃ¶revlerinden hangi koÅŸullarda atÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

657 Devlet MemurlarÄ± Kanunu'nda memurlarÄ±n göreve hangi durumlarda geri dönmeyeceÄŸi açÄ±k bir ÅŸekilde belirtildi. BazÄ± suçlarÄ± iÅŸleyen ve ihraç edilen memurlar göreve dönemiyor. HaklarÄ±nda memurluktan çÄ±karma cezasÄ± uygulanmak suretiyle memuriyeti sona erenler bir daha Devlet memurluÄŸuna alÄ±nmazlar. OlaÄŸanüstü hal, sÄ±kÄ±yönetim, seferberlik ve savaÅŸ hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uÄŸrayan yerlerde görev yapan memurlar, yerlerine atanacak olanlar gelip iÅŸe baÅŸlamadÄ±kça görevlerini bÄ±rakamazlar. Bu zorunluluÄŸa uymadan görevlerinden ayrÄ±lanlar, bir daha Devlet memurluÄŸuna alÄ±nmazlar. Kasten iÅŸledikleri suçlardan dolayÄ± 1 yÄ±l veya daha fazla süreyle hapis cezasÄ±na mahkûm olanlar, bir daha memurluÄŸa alÄ±namazlar.

Devletin güvenliÄŸine karÅŸÄ± suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suçlardan, zimmet suçundan, irtikâp suçundan, rüÅŸvet suçundan, hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suçundan, sahtecilik suçundan, güveni kötüye kullanma suçundan, hileli iflas suçundan, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma suçundan, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma suçundan, suçtan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama suçundan veya kaçakçÄ±lÄ±k suçundan mahkûm olanlar, bir daha Devlet memurluÄŸuna alÄ±nmazlar. 16/05/1982 tarihinden sonra memurluktan çekilme ve çekilmiÅŸ sayÄ±lma hali toplamÄ± iki defadan fazla olanlar (seçimler nedeniyle veya benzeri türde yasal düzenlemeler gereÄŸi olan çekilmeler hariç), bir daha memurluÄŸa alÄ±namazlar. YaÅŸ haddinden emekli olanlar bir daha memur olamaz. Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan çÄ±karÄ±lan, Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÄ±rakan, yabancÄ± memleket uyruÄŸuna girenlerin (Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± muhafaza edenler hariç), bir daha Devlet memurluÄŸuna alÄ±nmazlar.