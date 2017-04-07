Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/04/2017 19:27

ErdoÄŸan'Ä±n mitingine giden otobÃ¼s devrildi 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Adana'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi mitinge giden otobÃ¼s yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisiyle ÅŸarampole devrildi. Kazada 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Adana'ya gerçekleÅŸtireceÄŸi toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreni ve miting etkinliÄŸi için Kozan'dan Adana'ya gelenleri taÅŸÄ±yan otobüs  yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n da etkisiyle ÅŸoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ÅŸarampole devrildi. YaÅŸanan feci kazada aracÄ±n altÄ±nda kalan 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla Adana'daki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kazazedelerin yardÄ±mÄ±na gelen bir ambulans, bölgedeki aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸtan oluÅŸan sel sularÄ±na kapÄ±larak içindeki görevlilerle birlikte mahsur kaldÄ±. Bu arada AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Yeni de kaza bölgesine gelerek kazazedelerle yakÄ±ndan ilgilendi.

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