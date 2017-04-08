CHP'nin standÄ±na saldÄ±rÄ± gÃ¶zaltÄ±lar var

Sakarya'nÄ±n Hendek Ä°lÃ§esi'nde yaÅŸanan olayda CHP'lilerin kurduÄŸu stant 15- 20 kiÅŸilik grubun saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

CHP Ä°lçe Gençlik KollarÄ± üyeleri, Muammer Sencer Caddesi’nde referandumla ilgili çalÄ±ÅŸma yapmak için stant açtÄ±. Gençler, çevredekilere anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde neden ‘HayÄ±r’ kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ile ilgili broÅŸür daÄŸÄ±ttÄ±.

Ä°ddiaya göre, bu sÄ±rada bir grup, HDP’lilerin stant kurduÄŸunu belirterek CHP’lilerin yanÄ±na geldi. Grup, CHP’lilerin stant kurduÄŸunu görürken, partili gençler ile aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Gençler daÄŸÄ±lÄ±rken, bir süre sonra 15-20 kiÅŸilik bir grup gelerek CHP’li gençlere saldÄ±rdÄ±.

CHP’nin standÄ±nÄ± daÄŸÄ±tanlar, 3 genci de tartakladÄ±. Polis olay yerine gelirken 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Gençler ve parti yöneticileri saldÄ±rganlar hakkÄ±nda ÅŸikayette bulundu. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Partisinin ilçe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret eden Berhan ÅžimÅŸek, olay yerine gelerek yaÅŸananlar hakkÄ±nda bilgi alÄ±rken, ‘HayÄ±r’Ä± anlattÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, yaÅŸananlarÄ± kÄ±nayarak, partili gençlere geçmiÅŸ olsun dileÄŸinde bulundu.