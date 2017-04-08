Pankart asan CHPâ€™lilere ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°stanbul Beykoz'da meydana gelen olayda CHPlilerin hayÄ±r pankartÄ± asmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bir otomobilden tabancayla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

Olay, KavacÄ±k Mahallesi Orhan Veli KanÄ±k Caddesi’nde saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya göre, referandum çalÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda 'HayÄ±r' pankartÄ± asan aralarÄ±nda CHP Beykoz Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mahir TaÅŸtan’Ä±n da bulunduÄŸu gruba, içerisinde iki kiÅŸinin bulunduÄŸu otomobilden kurusÄ±kÄ± tabancayla ateÅŸ açÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan bu kiÅŸiler, araçlarÄ±yla kaçtÄ±.

CHP’li grubun ihbarÄ± üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Gruptakilerin ifadesini alan polis ekipleri kaçan ÅŸüphelileri yakalamak için bölgede çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

ÇalÄ±ÅŸmalar sonucunda bu kiÅŸilerin kaçtÄ±ÄŸÄ± otomobili Çubuklu Mahallesi Åženevler’de durduran polis ekipleri, 3 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±. 3 ÅŸüpheli ifadesi alÄ±nmak üzere Beykoz Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü.

CHP Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mahir TaÅŸtan, "Gece 01.00 sÄ±ralarÄ±nda 'hayÄ±r' pankartlarÄ±nÄ± ve Türk bayraklarÄ±nÄ± asmak için vinç yardÄ±mÄ±yla çalÄ±ÅŸmamÄ±za baÅŸladÄ±k. Bir araç sürekli parti müziÄŸi çalarak bizi taciz etmeye baÅŸladÄ±. Araç iki kere bulunduÄŸumuz yerden geçti. Üçüncü geçiÅŸlerinde ise bir kiÅŸi otomobilin sunroof üzerinden ateÅŸ etti. DiÄŸeri de otomobilden inerek 2 kez bizim bulunduÄŸumuz tarafa ateÅŸ etti. O sÄ±rada 20-25 kiÅŸilik gençlik kollarÄ±mÄ±z üyeleriyle bir korku ve panik havasÄ± yaÅŸandÄ±. Åžu anda öÄŸrendik kiÅŸilerin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±. Biraz sonra Emniyet MüdürlüÄŸüEne giderek ÅŸikayet dilekçemizi ileteceÄŸiz" dedi.

Kaynak: Hürriyet