Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/04/2017 08:24

ATV binasÄ±nÄ±n bahÃ§esinde dehÅŸet anlarÄ± yaÅŸandÄ±

atv kanalÄ± kaza

BeÅŸiktaÅŸ'ta sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan otomobil ardÄ±ndan takla atarak ATV binasÄ±nÄ±n bahÃ§esine uÃ§tu

Kaza, Barbaros BulvarÄ±’nda saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kiÅŸi bulunan Enes Eraslan (21), yönetimindeki 34 FM 1042 plakalÄ± otomobil, sürücüsünün kontrolünden çÄ±karak yol kenarÄ±ndaki kaldÄ±rÄ±ma çarptÄ±. Taklalar atan otomobil daha sonra ATV televizyon binasÄ±nÄ±n bahçesine uçtu. Kazada 4 kiÅŸi yaralanÄ±rken, sürücü Eraslan ise otomobil içerisinde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Takla atan otomobil ATV binasÄ±nÄ±n bahçesine uçtu: YaralÄ±lar varÄ°hbar üzerine olay yerine saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye erleri tarafÄ±ndan otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan sürücü kurtarÄ±ldÄ±. YaralÄ± 4 kiÅŸi ambulansla ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kaza yapan otomobil ise, çekici yardÄ±mÄ±yla uçtuÄŸu bahçeden çÄ±kartÄ±larak BeÅŸiktaÅŸ Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü otoparkÄ±na götürüldü. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
chp haberleri

Pankart asan CHPâ€™lilere ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°stanbul Beykoz'da meydana gelen olayda CHPlilerin hayÄ±r pankartÄ± asmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bir otomobilden tabancayla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

chp standÄ±

CHP'nin standÄ±na saldÄ±rÄ± gÃ¶zaltÄ±lar var

Sakarya'nÄ±n Hendek Ä°lÃ§esi'nde yaÅŸanan olayda CHP'lilerin kurduÄŸu stant 15- 20 kiÅŸilik grubun saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan

ErdoÄŸan'Ä±n mitingine giden otobÃ¼s devrildi 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Adana'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi mitinge giden otobÃ¼s yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisiyle ÅŸarampole devrildi. Kazada 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±