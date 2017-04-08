ATV binasÄ±nÄ±n bahÃ§esinde dehÅŸet anlarÄ± yaÅŸandÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan otomobil ardÄ±ndan takla atarak ATV binasÄ±nÄ±n bahÃ§esine uÃ§tu

Kaza, Barbaros BulvarÄ±’nda saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kiÅŸi bulunan Enes Eraslan (21), yönetimindeki 34 FM 1042 plakalÄ± otomobil, sürücüsünün kontrolünden çÄ±karak yol kenarÄ±ndaki kaldÄ±rÄ±ma çarptÄ±. Taklalar atan otomobil daha sonra ATV televizyon binasÄ±nÄ±n bahçesine uçtu. Kazada 4 kiÅŸi yaralanÄ±rken, sürücü Eraslan ise otomobil içerisinde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Takla atan otomobil ATV binasÄ±nÄ±n bahçesine uçtu: YaralÄ±lar varÄ°hbar üzerine olay yerine saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye erleri tarafÄ±ndan otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan sürücü kurtarÄ±ldÄ±. YaralÄ± 4 kiÅŸi ambulansla ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kaza yapan otomobil ise, çekici yardÄ±mÄ±yla uçtuÄŸu bahçeden çÄ±kartÄ±larak BeÅŸiktaÅŸ Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü otoparkÄ±na götürüldü. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.