Adil Ã–ksÃ¼z'le ilgili flaÅŸ bilgiler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n darbeye hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinde hangi Ã¼lkelerde olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± Hava Üssü'ndeki olaylara iliÅŸkin iddianamede, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamÄ±" Adil Öksüz ile darbenin sivil yöneticilerinin darbeye hazÄ±rlÄ±k faaliyetleri kapsamÄ±nda gerçekleÅŸtirdiÄŸi yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretlerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, 1 KasÄ±m 2015'teki genel seçim sonuçlarÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesinin hemen ardÄ±ndan, FETÖ/PDY kurucusu ve elebaÅŸÄ±larÄ± tarafÄ±ndan darbeyi organize edecek kiÅŸilerin belirlendiÄŸi, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun BiniÅŸ'in Türk SilahlÄ± Kuvvetlerine sÄ±zmÄ±ÅŸ örgüt elemanlarÄ±yla irtibat kurmakla görevlendirildikleri belirtildi.

Ä°ddianameye göre, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamÄ±" Adil Öksüz, darbeye hazÄ±rlÄ±k faaliyetleri kapsamÄ±nda 34 SIR 49 plakalÄ± aracÄ±yla 27 AralÄ±k 2015, 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Åžubat, 29 Åžubat,14 Mart, 30 Mart, 5 MayÄ±s, 27 MayÄ±s, 4 Haziran ve 15 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara'ya geldi.

BaÅŸkentte örgüte baÄŸlÄ± rütbeli askerlerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± darbeye hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ± gerçekleÅŸtiren Öksüz'ün seyahat verilerini inceleyen polis, ÅŸüphelinin, darbe planlamasÄ± yaptÄ±klarÄ± her toplantÄ±dan sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Ankara'da darbeye hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ±na 27 AralÄ±k 2015'te baÅŸlayan Öksüz, 31 AralÄ±k 2015'te Ä°ngiltere'ye gitti. AynÄ± dönemde sivil ÅŸüphelilerden eski Kaynak KaÄŸÄ±t AÅž Genel Müdürü Kemal Batmaz'Ä±n da Ä°ngiltere'de bulunduÄŸu belirlendi. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, darbe teÅŸebbüsünden önce 11 Temmuz 2016'da aynÄ± uçakla ABD'ye gitti. Öksüz ve Batmaz, 13 Temmuz 2016'da yine aynÄ± uçakla Türkiye'ye döndü. Bu tarihler arasÄ±nda ÅŸüphelilerden Ä°dris Aksoy da Ä°ngiltere'ye seyahat etti.

Öksüz, 20 Haziran 2016'da öÄŸretmenlikten istifa eden ve film ÅŸirketinde çalÄ±ÅŸan Nurettin Oruç ile aynÄ± gün yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karak ABD'ye gitti. Öksüz, 25 Haziran 2016'da Hakan Çiçek ile aynÄ± gün farklÄ± sefer sayÄ±lÄ± uçaklarla ABD'den Türkiye'ye geldi. Batmaz ve Oruç'un da Almanya'dan Türkiye'ye döndükleri tespit edildi. Oruç, bu tarihte Almanya üzerinden ABD'ye gidip, yine Almanya üzerinden Türkiye'ye döndüÄŸünü itiraf etti.

Öksüz, 17 Mart 2016'da ABD'ye gitti ve 21 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Bu tarihlerde ÅŸüphelilerden Batmaz, Çiçek, Hamza Aras ve Hakan KarakuÅŸ'un ABD'de olduklarÄ±, Oruç'un Almanya üzerinden ABD'ye gittiÄŸi, Ä°dris Aksoy ve Kubilay Selçuk'un Ä°ngiltere, Engin Yetkin'in de Ä°spanya'da bulunduklarÄ± belirlendi.

Adil Öksüz, 31 AralÄ±k 2015'te Kemal Batmaz'dan bir gün önce Ä°ngiltere'ye gitti ve 1 Ocak 2016'da Ä°ngiltere'den Türkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±. Bu tarihlerde Çiçek ABD, Nurettin Oruç Almanya, Kemal AkçÄ±nar da Pakistan'a seyahat etti.

Öksüz, 14 KasÄ±m 2015'te de ABD'ye gitti. Bu tarihte darbe ÅŸüphelilerinden Osman Nuri Gür ve Halil Özdemir'in ABD'de, Mustafa BaÄŸatur ve Aydemir TaÅŸçÄ±'nÄ±n da Almanya'da olduklarÄ± tespit edildi.

25 Haziran 2015'te Güney Afrika'ya giden Öksüz, 29 Haziran'da Türkiye'ye geldi. Darbe ÅŸüphelisi Adil Öksüz, 26 MayÄ±s 2015'te ABD'ye gitti ve 28 Temmuz 2015'te Türkiye'ye döndü. Bu tarihlerde Batmaz, Oruç ve Murat ÇÄ±nar'Ä±n Almanya'da bulunduklarÄ± belirlendi.

Öksüz, 14 Åžubat 2015'te Almanya'ya gitti ve 15 Åžubat'ta Almanya'dan Türkiye'ye girdi. Bu seyahat, Batmaz'Ä±n Almanya seyahatinden 3 gün sonra gerçekleÅŸti.

31 AralÄ±k 2014'te Almanya'ya giden Öksüz, 13 Ocak'ta Türkiye'ye döndü. Bu tarihlerde Batmaz ve Harun BiniÅŸ'in Almanya, Çiçek'in ABD'ye seyahat ettikleri belirlendi.

Adil Öksüz'ün 30 Eylül, 16 Temmuz, 29 Ocak 2014'te de ABD'ye gittiÄŸi tespit edildi.

Seyahatlerin aynÄ± tarihe denk gelmesi tesadüf

Cezaevinde tutuklu bulunan Batmaz, Öksüz ile aynÄ± tarihlerde yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ±nÄ± "tesadüf" olarak nitelendirdi.

Batmaz, savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinde, 11 Haziran 2016'da Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'ndan New York'a giden uçakta Adil Öksüz ile birlikte olduÄŸu, 12 Haziran 2016'da New York'tan Ä°stanbul HavalimanÄ±'na Adil Öksüz ile döndükleri ve her iki seyahatteki ortak tek yolcunun kendileri olduÄŸunun hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine, "Adil Öksüz'ü tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyledim. Adil Öksüz ile birlikte Amerika'ya gitmem, aynÄ± uçakta bulunmam tesadüftür." diye konuÅŸtu.

Batmaz, söz konusu tarihte ABD'ye neden gittiÄŸinin sorulmasÄ± üzerine, kayyum atanan 2 ÅŸirkette ortaklÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸununu, ortaklÄ±ktan ayrÄ±lmak ve alacaklarÄ±nÄ± görüÅŸmek için "Mehmet Sungur" adlÄ± kiÅŸiyle buluÅŸmak üzere ABD'ye gittiÄŸini, Sungur'un hangi eyalette yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini, New York'ta adÄ±nÄ± bilmediÄŸi otelde buluÅŸmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± ancak buluÅŸmanÄ±n gerçekleÅŸmediÄŸini öne sürdü.

Batmaz'a, ABD seyahatinin ardÄ±ndan Atatürk HavalimanÄ± kameralarÄ±ndan alÄ±nan 9 fotoÄŸraf gösterildi. Banko önünde iÅŸlem yaptÄ±rÄ±rken Öksüz'ün hemen arkasÄ±nda elinde bavulla beklediÄŸi ve bavullarla yan yana yürüdükleri fotoÄŸraflara iliÅŸkin ise Batmaz, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Miles&Smiles puanÄ± yüklenmesi için iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± gerekiyor, bu iÅŸlem nedeniyle Adil Öksüz ile peÅŸ peÅŸe denk gelmiÅŸ olabiliriz. Bu, bir tesadüftür, ben kendisini tanÄ±mÄ±yorum. Adil Öksüz ile 11 Haziran 2016 tarihinde ABD'ye gidiÅŸimiz, 13 Haziran 2016 tarihinde Atatürk HavalimanÄ±'na aynÄ± uçakla geliÅŸimiz tesadüf olduÄŸu gibi, Atatürk HavalimanÄ±'ndan elimizde bavul olduÄŸu halde yürümemiz ve yan yana durmamÄ±z da tesadüftür. Adil Öksüz bavulunu kontrol ederken bir arada oluÅŸumuz ve bir ÅŸeyler konuÅŸuyor olmamÄ±z tesadüftür. Belki bir ÅŸey sormuÅŸ, ben de cevaplamÄ±ÅŸ olabilirim. Ne konuÅŸtuÄŸumuzu hatÄ±rlamÄ±yorum, konuÅŸup konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da hatÄ±rlamÄ±yorum. Bu görüntüler benim Adil Öksüz ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± göstermez."

Adil Öksüz'ün kayÄ±nbiraderi Abdulhadi YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± hatla 2010 yÄ±lÄ± sonrasÄ±nda bin 100 telefon görüÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine Batmaz, "Adil Öksüz'ün kayÄ±nbiraderi olduÄŸunu öÄŸrendiÄŸim Abdulhadi YÄ±ldÄ±rÄ±m ile yaklaÅŸÄ±k 8-10 yÄ±ldÄ±r tanÄ±ÅŸÄ±rÄ±m fakat Adil Öksüz'ü tanÄ±mam. Ben Abdulhadi YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± tanÄ±rÄ±m ancak kendisini hangi ortamda ve hangi vesile ile tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum" beyanÄ±nda bulundu.

Nurettin Oruç da Öksüz ve Batmaz'Ä± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü

Åžüpheli Nurettin Oruç da darbe günü AkÄ±ncÄ±'ya köylerde hayvancÄ±lÄ±kla ilgili belgesel çekmeye gittiÄŸini, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'Ä± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

Oruç, "Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek ile seyahatlerimde aynÄ± tarihte ABD'de bulunmam tesadüftür. Ben 31 AralÄ±k 2015 tarihinde Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'nda Kemal Batmaz ve Adil Öksüz ile aynÄ± anda bulunmuÅŸ olabilirim. Bu, bir tesadüftür, farklÄ± uçaklarla gitmiÅŸiz ancak bu ÅŸahÄ±slarla havalimanÄ±nda buluÅŸup herhangi bir toplantÄ± yapmÄ±ÅŸ deÄŸilim." ÅŸeklinde savunma yaptÄ±.

Harun BiniÅŸ de 15 Temmuz'da AkÄ±ncÄ± Üssü'nde olduÄŸunu kabul etmeyerek, "Adil Öksüz'ü, Hakan Çiçek'i, Nurettin Oruç'u tanÄ±mam. ABD'ye sürekli konferansa gidiyordum ancak Adil Öksüz'ü tanÄ±mÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

Åžüphelilerden Hasan BalcÄ± da ifadesinde darbe gecesi AkÄ±ncÄ± Üssü'nde olduÄŸunu kabul etmedi. Öksüz, Çiçek ve Oruç'u tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren BalcÄ±, "Batmaz ve Adil Öksüz'ün birlikte yurt dÄ±ÅŸÄ±na ne için gidip ne için döndüklerini bilmiyorum. Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±nÄ± bilmiyorum." dedi.

"Ä°mzama benziyor ama yazÄ± bana ait deÄŸil"

Adil Öksüz'ün adÄ±, gizli tanÄ±klar "Åžapka" ve "Kuzgun"un ifadelerinde de geçti.

Gizli tanÄ±klar, Öksüz'ün, ÅŸüpheliler Ahmet Sürmen, Fatih BaÅŸtürk, Serkan AydÄ±n ve Murat Bayrakçeken'le Ankara'da kiralanan evlerde darbeye hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Gizli tanÄ±klarÄ±n ifadelerine göre Öksüz, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada son hazÄ±rlÄ±k ve deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. ToplantÄ±ya TSK'nÄ±n farklÄ± birimlerinde görev yapan örgüt mensubu ve TSK'ya sÄ±zan darbeci askerlerden de katÄ±lanlar oldu. Kurmay Yarbay Turgay Sökmen, Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Mustafa BarÄ±ÅŸ AvÄ±alan, TuÄŸgeneral Mehmet Partigöç, TuÄŸgeneral Gökhan Åžahin SönmezateÅŸ, Koramiral Ömer Faruk HarmancÄ±k, Kurmay Albay Murat KoçyiÄŸit de toplantÄ±ya katÄ±lanlar arasÄ±nda yer aldÄ±.

Mebusevleri Mahallesi AnÄ±t Caddesi'ndeki evin kiralanmasÄ±nda kefil olan ÅŸüphelilerden Murat Bayrakçeken, ifadesinde, sözleÅŸmedeki kefil "Murat Bayrakçeken" isminin altÄ±ndaki imzanÄ±n kendi imzasÄ±na benzediÄŸini ancak yazÄ±larÄ±n kendisine ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

Bayrakçeken, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu yazÄ±larÄ± emlakçÄ± yazdÄ±. Evi kiralayan Ahmet Sürmen'i yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r tanÄ±rÄ±m. Kendisiyle Ankara HoÅŸdere Caddesi'ndeki Galaksi EÄŸitim ve DanÄ±ÅŸmanlÄ±k bürosunda tanÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°ÅŸ baÅŸvurusu için gittiÄŸim sÄ±rada tanÄ±ÅŸtÄ±k. Ben baÅŸvuru yaptÄ±ktan sonra 'Sen zaman zaman bize hatÄ±rlat, bizi ara.' dedi. Tam tarihini hatÄ±rlamÄ±yorum ancak 2016 tarihinin baÅŸlarÄ±nda Ahmet Sürmen beni cep telefonumdan aradÄ±, 'Murat Bey, buralara yakÄ±n mÄ±sÄ±nÄ±z?' dedi, ben de 'YakÄ±nÄ±m.' diyerek yanÄ±na gittim. Ofisine girdiÄŸimde emlakçÄ±yla oturuyorlardÄ±. 'Ev kiraladÄ±m, bana kefil olur musun?' dedi. EÅŸimin rÄ±zasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledim. 'EmlakçÄ± formaliteden bir imza atÄ±ver.' dedi. Ben de bunun üzerine kira sözleÅŸmesini imzaladÄ±m."

"Sonradan tanÄ±dÄ±m"

Ä°ddianamede, Öksüz'ü AkÄ±ncÄ± Üssü'nde gördüÄŸünü beyan eden ÅŸüphelilerin ifadelerine de yer verildi.

UÄŸur Kapan, daha sonra ismini medyadan öÄŸrendiÄŸi Öksüz'ü karargah binasÄ±nda gördüÄŸünü belirterek, "Karargah binasÄ±nda brifing salonu olarak kullanÄ±lan yere girdiÄŸimde tümgeneral ve tuÄŸgenerallerden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 10-12 kiÅŸilik grup vardÄ±. TamamÄ± resmi kÄ±yafetliydi. Ä°çlerinde sivil sadece bir kiÅŸi vardÄ±. Daha sonra medyada fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gördüÄŸüm için tanÄ±dÄ±m. Adil Öksüz olarak medyadan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸi de oradaydÄ±. Sivil giyimliydi." beyanÄ±nda bulundu.

Åžüphelilerden eski üs komutanÄ± Hakan Evrim de ÅŸu ifadeyi verdi:

"143 filonun içerisine girip gazino bölgesine gittiÄŸimde içeride yaklaÅŸÄ±k 30 civarÄ±nda sivil giyimli ÅŸahÄ±s vardÄ±. Ellerinde dizüstü bilgisayarlar, IPAD'ler vardÄ±. Televizyon da yanÄ±lmÄ±yorsam açÄ±ktÄ±. AnladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla haberleri seyrediyorlardÄ±. YoÄŸun bir ÅŸekilde de telefon görüÅŸmesi yapÄ±yorlardÄ±. Öksüz'ü önceden tanÄ±mam. 143. Filo'nun gazino bölgesinde ilk defa Adil Öksüz'ü gördüm. Resimlerini daha sonra basÄ±ndan takip ettim. Öksüz'ü gördüÄŸümde yanÄ±ndakilerle konuÅŸuyordu fakat neler konuÅŸtuÄŸunu bilmiyorum."

Åžüpheli Müslüm Macit de Öksüz'ü televizyonda gördüÄŸünü anlatarak, "Kendisini tanÄ±mÄ±yordum. Åžu an hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla Adil Öksüz'e benzeyen birini görmüÅŸtüm. Darbeden sonra yakalanÄ±p cezaevine gittiÄŸimizde Kaygusuz'la yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aramÄ±zdaki konuÅŸmada, Kaygusuz bana Adil Öksüz'ün de orada olduÄŸunu söyledi." dedi.