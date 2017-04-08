Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/04/2017 12:20

O illerde yaÅŸayanlar dikkat saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ kapÄ±da

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada bazÄ± illerin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisi altÄ±nda kalacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Göller Yöresi ve Antalya'nÄ±n doÄŸu ilçeleri için gök gürültülü saÄŸanak uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Göller Yöresi ve Antalya'nÄ±n doÄŸu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rüzgar, heyelan, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.

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