YÃ¼zde 80'i tamamlandÄ± Ã‡amlÄ±ca Camisi'nde sona yaklaÅŸÄ±lÄ±yor

2013 yÄ±lÄ±nda yapÄ±mÄ±na baÅŸlanÄ±lan Ã‡amlÄ±ca Camisi'nin yÃ¼zde 80'i tamamlandÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k alemi takÄ±lan cami bu yÄ±l iÃ§inde tamamlanacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde 6 AÄŸustos 2013 tarihinde temelleri atÄ±lan ve yapÄ±mÄ± büyük hÄ±zla devam eden ÇamlÄ±ca Camisi inÅŸaatÄ±nda sona yaklaÅŸÄ±lÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 125 bin metrekare alanda devam eden inÅŸaatÄ±n ÅŸu ana kadar yüzde 80'nin tamamlandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. ÇamlÄ±ca caminin yüzde 80'lik kÄ±smÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtilirken, inÅŸaat ÅŸantiyesinde 200, dÄ±ÅŸarÄ±da bulunan atölyelerde ise 500 kiÅŸinin gece gündüz çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Cami yapÄ±mÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n aralÄ±ksÄ±z sürdüÄŸünü belirten yetkililer, bu yÄ±l içinde ibadete açÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler.