Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/04/2017 13:17

Ehliyeti yenilemek zorunlu hale getirildi randevu sÃ¼resi 6 aya uzatÄ±ldÄ±

sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ehliyetleri

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ ehliyetlerinin 2020'ye kadar yenilemenin zorunlu hale getirilmesi nedeniyle randevularÄ±n sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

1 Ocak 2016'da yürürlüÄŸe giren yönetmelik gereÄŸince, sürücü ehliyetleri 2020'ye kadar yenilenecek. Ä°stanbul ve Ä°zmir için en erken tarih 2 ay sonrasÄ± olurken; Ankara, Bursa, DiyarbakÄ±r gibi bazÄ± illerde bu süre, 4-6 aya kadar uzuyor. Randevu alÄ±nÄ±p müracaat sonrasÄ±, yeni ehliyetin hazÄ±rlanmasÄ± için de bekleniyor. KÄ±rÄ±k ve yÄ±pranmÄ±ÅŸ ehliyetlerini deÄŸiÅŸtirmek isteyen vatandaÅŸlar trafik kontrollerinde maÄŸdur oluyor.(Kaynak: Sözcü)

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