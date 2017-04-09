Ehliyeti yenilemek zorunlu hale getirildi randevu sÃ¼resi 6 aya uzatÄ±ldÄ±

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ ehliyetlerinin 2020'ye kadar yenilemenin zorunlu hale getirilmesi nedeniyle randevularÄ±n sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

1 Ocak 2016'da yürürlüÄŸe giren yönetmelik gereÄŸince, sürücü ehliyetleri 2020'ye kadar yenilenecek. Ä°stanbul ve Ä°zmir için en erken tarih 2 ay sonrasÄ± olurken; Ankara, Bursa, DiyarbakÄ±r gibi bazÄ± illerde bu süre, 4-6 aya kadar uzuyor. Randevu alÄ±nÄ±p müracaat sonrasÄ±, yeni ehliyetin hazÄ±rlanmasÄ± için de bekleniyor. KÄ±rÄ±k ve yÄ±pranmÄ±ÅŸ ehliyetlerini deÄŸiÅŸtirmek isteyen vatandaÅŸlar trafik kontrollerinde maÄŸdur oluyor.(Kaynak: Sözcü)