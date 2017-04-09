Kapadokya'daki balon faciasÄ±nda FransÄ±z bÃ¼rokratÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

Kapadokya'da bu sabah saatlerinde dÃ¼ÅŸen balondan 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin Fransa'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda gÃ¶revli Konsolos YardÄ±mcÄ±sÄ± Vincent Fabien Christophe olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Edinilen bilgilere göre, NevÅŸehir'in Ürgüp ilçesine baÄŸlÄ± Ortahisar kasabasÄ±nda balonun yüksek gerilim hattÄ±na çarptÄ±ktan sonrasÄ± düÅŸmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin ismi belli oldu. Fransa vatandaÅŸÄ± olan Vincent Fabien Christophe Caumontat Toujat'Ä±n, Fransa'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda Konsolos YardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi. Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden baÅŸkonsolos yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n cenazesi, Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.