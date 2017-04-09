Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/04/2017 18:01

AlaÃ§atÄ± Ot Festivali'ne gitmek isteyen 48 kiÅŸi Ã¶lÃ¼mle burun buruna geldi

AlaÃ§atÄ± Ot Festivali

Ä°zmir'in AlaÃ§atÄ± ilÃ§esinde 8'ncisi gerÃ§ekleÅŸtirilen Ot Festivali'ne gitmek isteyen 48 kiÅŸi, tur otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n motorunun alev almasÄ± sonucu kendini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±

Ä°zmir'in ÇeÅŸme ilçesindeki AlaçatÄ± Ot Festivali için Ä°stanbul'dan yola çÄ±kan tur otobüsündeki yolcular, büyük bir facianÄ±n eÅŸiÄŸinden döndü. Seyir halinde olan otobüs, Belevi otoban giÅŸeleri Selahattin Tüneli çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda aniden motor bölümünden alev aldÄ±. Motor bölümünden çÄ±kan dumanlar ise otobüsün içerisini sardÄ±. AralarÄ±nda çocuklarÄ±nda bulunduÄŸu 48 kiÅŸi, otobüsün durmasÄ±yla beraber kendisini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±.YaÅŸanan olayda bazÄ± yolcular duman nedeniyle zor anlar yaÅŸarken, facianÄ±n eÅŸiÄŸinden dönülen olayda büyük panik yaÅŸandÄ±. YangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ noktasÄ± olan motor bölümüne müdahale edilirken, itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangÄ±n söndürüldü.

 

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