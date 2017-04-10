Ã–ÄŸrencilerin kedi ve kÃ¶peklere yaptÄ±ÄŸÄ± evleri yaktÄ±lar

Manisaâ€™nÄ±n Åžehzadeler Ä°lÃ§esiâ€™ndeki bir okulun yanÄ±nda yapÄ±lan kedi kÃ¶pek evleri kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan yakÄ±ldÄ±

Mimar Sinan Mahallesi sakinleri, öÄŸrencilerle birlikte Ali RÄ±za Çevik Ortaokulu’nun duvarÄ±nÄ±n önüne kedi ve köpek evleri yaptÄ±. KÄ±ÅŸ boyunca soÄŸuklardan korunmak için sokak hayvanlarÄ± evlere girdi. Geçen cumartesi gecesi kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler, evleri ateÅŸe verdi. Hayvanlar için hazÄ±rlanan evlerden 5’i kül oldu. Alevler, okulun duvarlarÄ±na da zarar verdi. Alevleri fark eden mahalleli yangÄ±na müdahale etti. Ancak kedi ve köpek evlerini ateÅŸe veren kiÅŸi bulunamadÄ±.

Manisa HayvanlarÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Reyhan Erbirliler, okulun bir faciadan kurtulduÄŸunu belirterek, yanan kÄ±smÄ±n iç tarafÄ±ndan okulun deposunun ve doÄŸalgaz sisteminin bulunduÄŸunu söyledi. Yuvalara zarar veren kiÅŸilerin bulunmasÄ± ve ceza verilmesini isteyen Erbirliler, "BurasÄ± bütün kÄ±ÅŸ mahallelinin ve çocuklarÄ±n desteÄŸiyle sokak hayvanlarÄ±na yuva oldu. Ancak geçtiÄŸimiz gece geç saatlerde birisi gelmiÅŸ, yakmÄ±ÅŸ. Biz buraya daha derli toplu olsun diye kendimiz yuva yaptÄ±racaktÄ±k. Åžimdi nasÄ±l güveneceÄŸiz, nasÄ±l cesaret edeceÄŸiz? Tedirginiz, endiÅŸeliyiz " diye konuÅŸtu.