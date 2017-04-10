Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/04/2017 17:38

BalÄ±k yiyen Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

balÄ±k

EskiÅŸehirâ€™de yaÅŸayan evinde fenalaÅŸan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Mehmet Serhat GÃ¶kÃ§e yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtulamadÄ±

Åžirintepe Mahallesi’nde okunah EskiÅŸehir’deki Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 2’nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Mehmet Serhat Gökçe, iddiaya göre evde balÄ±k yedikten sonra üzerine kakaolu süt içti.

RahatsÄ±zlanan Mehmet Serhat Gökçe ESOGÜ TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Gökçe, doktorlarÄ±n tüm çabasÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak öldü. Mehmet Serhat Gökçe’nin kesin ölüm nedeninin yapÄ±lacak otopside belirleneceÄŸi kaydedildi.

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