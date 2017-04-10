Ä°stanbul o caddesi araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak

Ä°stanbul'un Fatih ilÃ§esinde yer alan Ordu Caddesi trafiÄŸe kapatÄ±larak yayalaÅŸtÄ±rÄ±lacak

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Åžirketlerinden BÄ°MTAÅž, Ä°stanbul'un en önemli arterlerinden olan Vatan Caddesi; UnkapanÄ±'ndan Aksaray'a uzanan Atatürk BulvarÄ± ve devamÄ±nda Aksaray'dan YenikapÄ±'ya uzanan Gazi Mustafa Kemal PaÅŸa Caddeleri'nin yeniden düzenlenmesi projelerini ihale etti.Bu projelerden en önemlisi araç trafiÄŸi ile birlikte tramvay yolunun da yer aldÄ±ÄŸÄ± Ordu Caddesi'nin yayalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± olacak.

ÖNCE PROJE SONRA UYGULAMA YAPILACAK

Proje ihalesini peyzaj mimarlÄ±ÄŸÄ± ve kentsel tasarÄ±m konularÄ±nda çalÄ±ÅŸmalar yapan öÄŸretim üyesi Oktan NalbantoÄŸlu'nun kurucusu olduÄŸuOn TasarÄ±m Kentsel TasarÄ±m MimarlÄ±k Mühendislik Ä°nÅŸaat Turizm Tic. Ltd. Åžirketi aldÄ±. Ä°hale ÅŸartnamesine göre projeler 23 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanacak. Projenin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, belediye uygulamaya geçecek.