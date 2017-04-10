MuhtarlarÄ±n da olduÄŸu 21 kiÅŸi terÃ¶r operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

MuÅŸ'un Malazgirt ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonu sonucunda 21 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

MuÅŸ ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adÄ±na faaliyet gösteren iÅŸbirlikçi ÅŸahÄ±slar tarafÄ±ndan Malazgirt ilçesine baÄŸlÄ± Konakkuran beldesinde oluÅŸturulan sözde köy komisyonunun faaliyetlerini ortaya çÄ±kartmak, bölücü terör örgütüne yardÄ±m ve yataklÄ±k ile eleman ve finans desteÄŸi saÄŸladÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ÅŸahÄ±slara yönelik çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ÇalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda 10 Nisan 2017 günü Konakkuran beldesinde 24 adreste aralarÄ±nda Konakkuran Belediye BaÅŸkanÄ± Bülent AteÅŸ ve 2 muhtarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 23 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için eÅŸ zamanlÄ± arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, "YapÄ±lan aramalarda bir adet KaleÅŸnikof tüfek, 4 adet KaleÅŸnikof ÅŸarjörü, 33 adet KaleÅŸnikof fiÅŸeÄŸi, 3 adet av tüfeÄŸi, 2 adet kurusÄ±kÄ± tabanca, bir adet tabanca ÅŸarjörü, bir adet bilgisayar, 8 adet PKK/KCK terör örgütü mensubu fotoÄŸrafÄ±, 4 adet PKK/KCK terör örgütünü övücü kitap ve dergi ele geçirilmiÅŸtir. Tespit edilen 20 ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olup, adli iÅŸlemleri devam etmektedir" denildi.

Varto ilçesinde yürütülen operasyonla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada ise, "Varto-KarlÄ±ova Karayolu SazlÄ±ca köyü mevkiinde yapÄ±lan yol kontrol ve aramalarÄ± esnasÄ±nda 'devletin birliÄŸini ve ülke bütünlüÄŸü bozma' ve 'silahlÄ± terör örgütüne üye olma' suçlarÄ±ndan aranan bir kiÅŸi yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Yakalanan ÅŸahsÄ±n da adli iÅŸlemi devam etmektedir. HalkÄ±mÄ±zÄ±n huzur ve güvenliÄŸi için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyonda MuÅŸ Ä°l Genel Meclisi Üyesi Alparslan Kardan'Ä±n da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.