Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/04/2017 22:49

Ä°stanbul'da 5 milyon TL deÄŸerinde sahte iÃ§ki operasyonu

sahte iÃ§ki operasyonu

Ä°stanbul BayrampaÅŸa'da dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 5 milyon TL deÄŸerinde sahte iÃ§ki kapaÄŸÄ± ve bandrolÃ¼ bulundu

BayrampaÅŸa'da düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 5 milyon TL deÄŸerinde sahte içki kapaÄŸÄ± ve bandrolü ele geçirildi. Operasyonda 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan BayrampaÅŸa'da bir imalathaneye düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adreste yapÄ±lan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 50 bin adet sahte içki kapaÄŸÄ± ve bandrolü ele geçirildi. Kapak ve bandrol yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan çeÅŸitli makinelere de ekipler tarafÄ±ndan el konuldu. Ele geçen malzemelerin yaklaÅŸÄ±k 5 milyon TL deÄŸerinde olduÄŸu kaydedilirken, gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler ifadeleri alÄ±nmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.

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