Ä°stanbul'da ÅŸafak vakti uyuÅŸturucu operasyonu Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

Ä°stanbul'da ÅŸafak vakti uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan düzenlenen operasyona Özel Harekat Åžube MüdürlüÄŸü, Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü'nün yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nden konvoy halinde çÄ±kan ekipler operasyon yapÄ±lacak adreslere doÄŸru yola çÄ±ktÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda ekipler SarÄ±yer, ÇayÄ±rbaÅŸÄ± Mahallesinde bulunan birçok adrese eÅŸ zamanlÄ± giriÅŸ yaptÄ±.ÇayÄ±rbaÅŸÄ± Mahallesinde bulunan bir apartmana giriÅŸ yapmak isteyen narkotik ekipleri demir kapÄ±yÄ± kÄ±rmak için uzun uÄŸraÅŸlar verdi. YaklaÅŸÄ±m yarÄ±m saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan kapÄ± kÄ±rÄ±larak adrese girildi. Özel timin ‘koçbaÅŸÄ±' yardÄ±mÄ±yla kapÄ±yÄ± kÄ±rarak girdiÄŸi adreste yapÄ±lan aramalarda yüklü miktarda uyuÅŸturucu madde ele geçirildi. Polis helikopterininde operasyona havadan destek verdi. Operasyon sÄ±rasÄ±nda ekiplerin çevrede geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±ÄŸÄ± görüldü.