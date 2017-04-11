Oyuncak bebeÄŸin iÃ§inden ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyunca ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

Ä°stanbul'da alÄ±nan bir ihbar Ã¼zerine yapÄ±lan operasyonda uyuÅŸturucu gizlenen oyuncak bebeÄŸin Azerbaycan'a gÃ¶nderileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
Polis ekipleri, 24 Mart'ta BaÅŸakÅŸehir'de bir kargo firmasÄ±nÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ± kargo bölümüne operasyon düzenleyerek Azerbaycan'a gidecek koliyi buldu. Koliyi açan ekipler 2 kutu çikolata, 1 kutu sakÄ±z, ayakkabÄ± ve oyuncak bebek buldu. Ä°ncelemede oyuncak bebeÄŸin kafa kÄ±smÄ±na gizlenmiÅŸ 11 poÅŸet içinde 84 gram esrar buldu.
Polis ekipleri kargo ÅŸirketinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek koliyi teslim eden kiÅŸiyi belirledi. Bunun üzerine 28 Mart SalÄ± günü Küçükçekmece'de O.U.(35)'yu yakalayarak gözaltÄ±na aldÄ±. Mahkeme O.U.'yu yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± koyarak serbest bÄ±ratÄ±.