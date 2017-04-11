YÃ¼ksekova'da ilan edilen yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kÄ±smi sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Hakkari ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Yüksekova ilçesi mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yapÄ±lan operasyonlarÄ±n sona erdiÄŸi belirtilerek, "23.00 ile 06.00 saatleri arasÄ±nda kÄ±smi zamanlÄ± olarak uygulanmakta olan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±, 11 Nisan 2017 SalÄ± (bugün) gününden itibaren tamamen kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± konusunda göstermiÅŸ olduklarÄ± duyarlÄ±lÄ±ktan dolayÄ± teÅŸekkür ederiz" denildi.