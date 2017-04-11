FlaÅŸ Ä°ki TÃ¼rk iÅŸÃ§i Nijerya'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye'nin Abuja BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hakan Ã‡akÄ±l tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Nijerya'da bir TÃ¼rk firmasÄ±nda gÃ¶revli 2 iÅŸÃ§i kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

ÇakÄ±l, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ülkenin güneydoÄŸusundaki Akwa Ibom bölgesinde iki Türk iÅŸçi kaldÄ±klarÄ± otelden kaçÄ±rÄ±ldÄ±." dedi.Olayla ilgili resmi giriÅŸimlerde bulunduklarÄ±nÄ± belirten ÇakÄ±l, "Ä°ÅŸçilerin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Türk firmasÄ± ve Akwa Ä°bom ValiliÄŸi ile temas halindeyiz. Otelin kamera kayÄ±tlarÄ± alÄ±ndÄ± ve zanlÄ±larÄ±n tahmini yerleri de tespit edildi." ifadesini kullandÄ±.

Öte yandan polis kaynaklarÄ± da 2 Türk iÅŸçinin kaldÄ±klarÄ± otelden kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. OlayÄ± henüz üstlenen olmazken iÅŸçilerin fidye için kaçÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± üzerinde duruluyor.Nijerya'da fidye için adam kaçÄ±rma olaylarÄ± sÄ±k sÄ±k yaÅŸanÄ±yor.