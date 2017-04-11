Bakan Ä°smet YÄ±lmaz mÃ¼jdeyi verdi 20 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±nacak

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, bu yÄ±l 20 bin Ã¶ÄŸretmen atayacaklarÄ±nÄ± duyurdu

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ak Parti Sivas Merkez Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kentteki bir otelde düzenlenen kahvaltÄ±da mahalle ve köy muhtarlarÄ±yla buluÅŸtu. Burada muhtarlara hitap eden YÄ±lmaz, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±na deÄŸinerek, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sisteminin milli iradeye ve demokrasiye daha uygun olduÄŸunu, 16 Nisan'da 'evet' çÄ±kmasÄ± halinde Türkiye'nin istikrara kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Daha sonra Ak Parti KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Fidan YazÄ±cÄ±oÄŸlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sandÄ±k baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan YÄ±lmaz, hükümetleri döneminde eÄŸitim alanÄ±nda yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarÄ± anlattÄ±.

"2019 YILININ SONUNDA Ä°KÄ°LÄ° EÄžÄ°TÄ°MÄ° KALDIRACAÄžIZ"

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ikili eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde talimatlarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan YÄ±lmaz, "Daha kaliteli bir eÄŸitim vermek lazÄ±m. Daha kaliteli bir eÄŸitim için mutlaka ikili eÄŸitimi kaldÄ±rmak lazÄ±m. EvlatlarÄ±mÄ±z alacakaranlÄ±kta okula gitmesin. KoÅŸturmaca ÅŸeklinde bir ders veriliyor. Bundan dolayÄ± BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla ikili eÄŸitimi kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Bunun için 77 bin dersliÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z var. 55 bin dersliÄŸe 15 büyükÅŸehirde ihtiyaç var. Allah nasip ederse 2019 yÄ±lÄ±n sonuna kadar bu 77 bin dersliÄŸi yaparak Türkiye'yi ikili eÄŸitimden kurtaracaÄŸÄ±z. Çünkü kaliteli bir eÄŸitim vermek istiyoruz. GeçmiÅŸ dönemde kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda derslik baÅŸÄ±na düÅŸen öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 36'dan 26'ya düÅŸtü. Ä°yi bir yoldayÄ±z. 2019'a kadar da bu yolda devam edeceÄŸiz" dedi.

"BU YIL 20 BÄ°N ÖÄžRETMEN ALACAÄžIZ"

EÄŸitimin kilit taÅŸÄ±nÄ±n öÄŸretmen olduÄŸunu ve yeni alÄ±mlar yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Bakan YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± söyledi: "ÖÄŸretmenlerimizin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Kaliteli eÄŸitim vermek için gereken unsurlarÄ±n birisi de öÄŸretmen baÅŸÄ±na düÅŸen öÄŸrencisi sayÄ±sÄ±dÄ±r. Bu da önemli, bizden önce 30'du ÅŸimdi 20'ler civarÄ±nda. Ama bu sayÄ±yÄ± da 20'nin altÄ±na düÅŸürmek lazÄ±m. 560 binin üzerinde öÄŸretmen alÄ±mÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdik. Bu çok büyük bir rakam ÅŸu anda dÄ±ÅŸarÄ±da gördüÄŸünüz her 3 öÄŸretmenden 2'si bizim dönemimizde atandÄ±. Geçen yÄ±l 50 bin öÄŸretmeni eÄŸitim ailemizle buluÅŸturduk. 30 bininin atamasÄ±nÄ± ÅŸubatta yaptÄ±k. Oryantasyon eÄŸitimine tabi tuttuk, öÄŸrencileriyle buluÅŸturduk. 20 bininin atamasÄ±nÄ± ekimde gerçekleÅŸtirdik. Bir yÄ±lda 50 bin öÄŸretmen atadÄ±k, bu rakam bazÄ± ülkelerin tüm kamu görevlilerinde denk. Bu yÄ±l da 20 bin öÄŸretmen alacaÄŸÄ±z, ÅŸu anda mülakatlarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Allah nasip ederse AÄŸustos'tan sonra da 10 bin öÄŸretmen alacaÄŸÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla istiyoruz ki daha nitelikli öÄŸretmenlerle evlatlarÄ±mÄ±za daha iyi bir eÄŸitim verelim."

"13 BÄ°N EVLADIMIZA EVDE EÄžÄ°TÄ°M VERÄ°YORUZ"

ÖÄŸrencilerin devamsÄ±zlÄ±k yapmasÄ±nÄ± istemediklerini belirten Bakan YÄ±lmaz, sözlerini ÅŸöyle noktaladÄ±:"Biz kaliteli eÄŸitim vermek istiyoruz. Ä°stiyoruz ki evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n devamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± hiç olmasÄ±n hatta derslere geç dahi gelmesin. Gelmezse, geç kalÄ±rsa eÄŸitim aksÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla mutlaka ve mutlaka evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n düzenli olarak okula gitmesini teÅŸvik etmemiz lazÄ±m. 81 bin engelli evladÄ±mÄ±zÄ± evinden alÄ±p okula götürüyoruz, okuldan alÄ±p eve götürüyoruz. Okula gelemeyecek kadar engelli olanlar var. ÖÄŸretmenlerimizi eve gönderiyoruz. Buna evde eÄŸitim deniliyor. 13 bin üzerinde evladÄ±mÄ±za da evde eÄŸitim veriyoruz."Bakan YÄ±lmaz daha sonra Sivas Valisi Davut Gül ve bazÄ± il protokol üyeleri ile birlikte Ä°nönü BulvarÄ± üzerinde bulunan 15 Temmuz Milli Ä°rade ve Demokrasi DerneÄŸi'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.