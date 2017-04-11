Seri katil Atalay Filiz'den kan donduran ifade

Seri katil Atalay Filiz'in resmi belgede sahtecilik suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na bugÃ¼n de devam edildi

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Filiz ile avukatÄ± Merve Uçanok katÄ±ldÄ±.DuruÅŸmada savunmasÄ± sorulan Filiz, "Öncelikle hÄ±rsÄ±zlÄ±k konusuna geleyim kesinlikle çalmak yok. Ben kayÄ±p olarak onlarÄ± buldum. Åžikayetçiler bunlarÄ± çaldÄ±ÄŸÄ±mÄ± iddia etmiÅŸseler de ben bu kimlik kartlarÄ±nÄ± kesinlikle çalmadÄ±m. AmacÄ±m bu kimlik kartlarÄ±nÄ± kullanarak hayatÄ±mÄ± idame ettirmekti. AyrÄ±ca ÅŸikayetçiler öyle bir ÅŸey düÅŸünmüÅŸ olsaydÄ±lar karakola gidip ÅŸikayetçi olmalarÄ± gerekirdi." dedi.

SanÄ±k Filiz, ÅŸikayetçilerden ikisine ait kimlik belgesini Ankara'da bir parkta gezerken, diÄŸer kimlik kartlarÄ±nÄ± ise Tuzla'da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± çay bahçesinde bulduÄŸunu belirterek, "Bulduktan sonra karakola teslim etmem gerektiÄŸini biliyordum fakat bunu yapmadÄ±m. Kimlik kartlarÄ± üzerine kendi fotoÄŸrafÄ±mÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m. Kötü bir amacÄ±m yoktu." diye konuÅŸtu.

MüÅŸtekilerden Ömer Baba'nÄ±n cüzdanÄ±nda bir kaÄŸÄ±t bulduÄŸunu, bu kaÄŸÄ±dÄ±n üzerinde de banka ve kredi kartlarÄ±nÄ±n ÅŸifrelerinin yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸünü ifade eden Filiz, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"DüÅŸünsenize bütün kartlarÄ± bende, nüfus cüzdanÄ± bende. Tüm ÅŸifrelerini biliyorum. Ä°mzasÄ±nÄ± da biliyorum. Ä°steseydim soyup soÄŸana çevirebilirdim. Hiçbir arkadaÅŸÄ±n cüzdanÄ±nÄ± çalmadÄ±m. ArkadaÅŸlarÄ±n malÄ±na, canÄ±na zarar verecek veya baÅŸÄ±nÄ± derde sokacak hiçbir ÅŸey yapmadÄ±m. Ömer Baba'nÄ±n ÅŸikayetçi olmasÄ± deÄŸil, bana teÅŸekkür etmesi lazÄ±m. BaÅŸkasÄ± bulsa cüzdanÄ± çok kötü ÅŸekilde kullanÄ±rdÄ±. Benim farklÄ± bir amacÄ±m olsaydÄ±, bu ÅŸifreleri kullanarak ÅŸikayetçinin hesaplarÄ±ndaki paralarÄ± çekebilirdim.

Mahkemece incelendiÄŸi üzere bazÄ± kartlarÄ±n üzerindeki fotoÄŸraflar dikkatsiz yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Mühürler yoktur. Kimlik belgelerinin üzerine fotoÄŸraf yapÄ±ÅŸtÄ±rmak suç ise buna bir diyeceÄŸim yoktur. Takdir mahkemenindir."

Hakim Ekrem Yegin'in ek savunma hakkÄ± verileceÄŸini bildirmesi üzerine Filiz, ÅŸu anda söyleyeceÄŸi bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ek savunma için süre talep etti.

SanÄ±k Filiz'in avukatÄ± Merve Uçanok da "Resmi belgede sahtecilik suçunun oluÅŸabilmesi için bu belgelerin aldatÄ±cÄ±lÄ±k yeteneÄŸinin olmasÄ± gerektiÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Atalay'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaylar ortada. AmacÄ± hayatÄ±nÄ± idame ettirmekti. Bu nedenle müvekkilim hakkÄ±nda tek suçtan hüküm kurulmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz." dedi.

Müvekkilinin akÄ±l hastasÄ± olma ihtimali bulunduÄŸunu belirten Uçanok, "Bu hususun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, müvekkilimin ilgili bir kuruma sevki ile akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± yönünden rapor aldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, müÅŸahede altÄ±na alÄ±narak akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nnÄ± incelenmesini talep ederiz." diye konuÅŸtu.

Hakim Yegin, sanÄ±k Filiz'e ek savunma için talep ettiÄŸi sürenin verilmesine karar verdi.

SanÄ±k Filiz'in daha önce yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± mahkemelere müzekkere yazÄ±larak, sanÄ±k hakkÄ±nda aldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Adli TÄ±p Raporu ya da heyet raporu varsa istenmesini karara baÄŸlayan Yegin, bu belgeler geldiÄŸinde sanÄ±ÄŸÄ±n akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yönünden incelemesinin yaptÄ±rÄ±lmasÄ± için BakÄ±rköy Ruh ve Sinir HastalÄ±klarÄ± Hastanesine sevkinin saÄŸlanmasÄ±na hükmetti.

Yegin, duruÅŸmayÄ± ileri bir tarihe erteledi.

Süreç

Ä°stanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlÄ±sÄ± olarak aranÄ±rken Ä°zmir'de yakalanan Atalay Filiz'in üzerinden çÄ±kan 7 sahte kimlik belgesine iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, Filiz'in, üzerinden çÄ±kan kimlik belgelerine kendi fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rarak kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla "resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yÄ±ldan 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.