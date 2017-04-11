Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/04/2017 18:46

300 kiloluk patlayÄ±cÄ± son anda fark edildi faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

patlayÄ±cÄ±

Mardin-Derik karayolunda terÃ¶ristlerce yola dÃ¶ÅŸenen 300 kiloluk el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan imha edildi

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Derik karayolunun Derik giriÅŸinde bulunan ZeytinpÄ±nar Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n yola tuzakladÄ±ÄŸÄ± 300 kiloluk el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, güvenlik güçlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa çalÄ±ÅŸma ardÄ±ndan tespit edildi. Emniyet ve jandarma ekipleri, ihbar yapÄ±lan bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldÄ±ktan sonra yolu iki yönlü trafiÄŸe kapattÄ±. Yolun kapalÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ±, iki yönde uzun araç kuyruÄŸu oluÅŸtu.

Çevrede güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±ktan sonra sevk edilen bomba imha uzmanlarÄ±, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± kontrollü patlatarak imha etti. Ä°mha sonrasÄ± Mardin-Derik karayolu yeniden kontrollü bir ÅŸekilde trafiÄŸe açÄ±ldÄ±.

 
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