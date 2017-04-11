Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/04/2017 21:15

Marmara'da korkutan deprem

marmara

Marmara aÃ§Ä±klarÄ±nda 9 kilometre derinliÄŸinde 3.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu

Marmara Denizi'nin Ä°stanbul'un Silivri bölgesi açÄ±klarÄ±nda AFAD verilerine göre 3.1 büyüklüÄŸünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (AFAD) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Marmara Denizi'nin Silivri açÄ±klarÄ±nda saat 20.27'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüÄŸü 3.1 olarak açÄ±klanÄ±rken, derinliÄŸi ise 9 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüÄŸünü 3.4 olarak açÄ±kladÄ±.

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