EvetÃ§iler ve hayÄ±rcÄ±lar arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±

BahÃ§eÅŸehir'de olaylÄ± referandum Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor

BahçeÅŸehir'de kapalÄ± pazar yerinin giriÅŸinde "evet" ve "hayÄ±r" bayraklarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sallandÄ±ÄŸÄ± bu alanda yarÄ±m saat önce iki grup arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±. Olaylara tanÄ±k olduÄŸunu söyleyen -hayÄ±r- aktivisti bir kadÄ±n, -evet- propagandasÄ± yapanlarÄ±n gerginliÄŸe zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Olaylar sÄ±rasÄ±nda silah ve bÄ±çak taÅŸÄ±yan kiÅŸler gördüklerini, bunu olay yerine gelen polise söylemelerine raÄŸmen polisin üst aramasÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun gerekçesini de 'bu durumda herkesin üstünü aramamÄ±z lazÄ±m" ÅŸeklinde belirttiÄŸini iddia etti. Evet aktivisti katÄ±lÄ±mcÄ±lar gerginlikle ilgili konuÅŸmak istemedi.