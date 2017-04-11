Ã‡anakkale'ye Arap yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n ilgisi arttÄ±

Ã‡anakkale'de 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n temelinin atÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Arap yatÄ±rÄ±mcÄ±lar bÃ¶lgeye akÄ±n etti

Çanakkale'nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasÄ±na inÅŸa edilecek ve dünyanÄ±n en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Arap yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n bölgeye ilgisi arttÄ±. Körfez ülkelerindeki gayrimenkul yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n Türkiye'de çözüm ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan KÄ±rkÄ±ncÄ±oÄŸlu Grup'un CEO'su Abdullah KÄ±rkÄ±ncÄ±oÄŸlu, birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Suudi ve KatarlÄ±larÄ±n Çanakkale bölgesine ilgisinin son dönemde zirve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Gayrimenkul yatÄ±rÄ±mÄ±nda Rus ve Azerilerin yerini ÅŸimdi Suudi arabistan ve KatarlÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KÄ±rkÄ±ncÄ±oÄŸlu, "Ä°stanbul'dan sonra Çanakkale'de arazi yatÄ±rÄ±mÄ± yapÄ±yoruz, oraya çok inanÄ±yorlar" dedi.