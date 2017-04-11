300 kilo patlayÄ±cÄ± son anda fark edildi Ã¶lÃ¼mden kÄ±l payÄ± kurtuldular

VatandaÅŸlar, 300 kiloluk el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± polise ihbar etti. Polislerin uzun uÄŸraÅŸlarÄ± sonrasÄ± bomba imha edildi

Mardin'in Derik ilçesi giriÅŸinde ZeytinpÄ±nar Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n yola tuzakladÄ±ÄŸÄ± 300 kiloluk el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± vatandaÅŸlar ihbar etti. Bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri yolu trafiÄŸe kapatarak patlayÄ±cÄ±yÄ± imha çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Karayolunun iki tarafÄ±nda da uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu.Çevrede güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±ktan sonra çaÄŸrÄ±lan bomba imha uzmanlarÄ±, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± kontrollü bir ÅŸekilde patlatarak imha etti.