Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/04/2017 23:38

300 kilo patlayÄ±cÄ± son anda fark edildi Ã¶lÃ¼mden kÄ±l payÄ± kurtuldular

bomba imha edildi

VatandaÅŸlar, 300 kiloluk el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± polise ihbar etti. Polislerin uzun uÄŸraÅŸlarÄ± sonrasÄ± bomba imha edildi

Mardin'in Derik ilçesi giriÅŸinde ZeytinpÄ±nar Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n yola tuzakladÄ±ÄŸÄ± 300 kiloluk el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± vatandaÅŸlar ihbar etti. Bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri yolu trafiÄŸe kapatarak patlayÄ±cÄ±yÄ± imha çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Karayolunun iki tarafÄ±nda da uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu.Çevrede güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±ktan sonra çaÄŸrÄ±lan bomba imha uzmanlarÄ±, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± kontrollü bir ÅŸekilde patlatarak imha etti. 

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