KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recine olan desteÄŸi Ã§ok Ã¶nemlidir dedi

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemini anlattÄ±

KÄ±brÄ±s'ta Rum Meclisinin aldÄ±ÄŸÄ± "Enosis" (Ada'nÄ±n Yunanistan'a ilhakÄ±) kararÄ±ndan sonra çÄ±kmaza giren müzakere sürecinde iki aylÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan bir araya gelen KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, AkÄ±ncÄ± ve Rum lider Nikos Anastasiadis, ara bölgede bulunan BM Ä°yi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaÅŸÄ±k dört saat görüÅŸtü.GörüÅŸmede, Türk tarafÄ±nÄ±n müzakerecisi Özdil Nami, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile diÄŸer yetkililer hazÄ±r bulundu.AkÄ±ncÄ±, toplantÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, görüÅŸmede, müzakere dönemini programlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, nasÄ±l sonuca ulaÅŸabileceklerini birbirlerine anlatma fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± söyledi.

Nisan ve MayÄ±s'ta 4 görüÅŸme

Nisan ve mayÄ±s aylarÄ± için 4 toplantÄ± tarihi belirlediklerini ifade eden AkÄ±ncÄ±, 20 Nisan, 2, 11 ve 17 MayÄ±s tarihlerinde bir araya gelme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, önümüzdeki süreçte BM’ye ne kendilerinin ne de Rum tarafÄ±nÄ±n hakemlik atfetmediÄŸini, BM’nin kendilerinden talebinin de bu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, BM’nin masaya resmi öneri koymasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuda Rum tarafÄ±yla görüÅŸlerinin aynÄ± olduÄŸunu söyledi.

BM’nin iki taraf kendilerinden istediÄŸi sürece ve istedikleri oranda yardÄ±mcÄ± olmaya hazÄ±r olduÄŸunu ilettiÄŸini dile getiren AkÄ±ncÄ±, Genel Sekreter Antonio Gutteres ile Brüksel’de yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmede de görüÅŸlerinin aynÄ± çerçevede olduÄŸunu teyit ettiklerini ifade etti.

AkÄ±ncÄ±, iyi niyetle bugün müzakere sürecine baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, müzakerecilerin sÄ±k sÄ±k bir araya geleceklerini, kendilerinin belirlediÄŸi 4 toplantÄ±dan daha fazla görüÅŸeceklerini kaydetti.AkÄ±ncÄ±, bir gazetecinin, "Rum tarafÄ± Akdeniz'deki doÄŸalgaz kazÄ±larÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Temmuz ayÄ±nda müzakerelere ara verilecek mi?" ÅŸeklindeki sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k, "Temmuz ayÄ±nda açÄ±klanan kazÄ±lar yapÄ±lÄ±rsa bunun neticesinde neler olduÄŸunu gördük. KazÄ±lar ve güneydeki seçimler bizi zorlayan olgular ancak müzakereleri bitirelim noktasÄ±nda deÄŸiliz. Gerginlik yaratan unsurlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak için ya kazÄ±larÄ± ertelemek ya da çözümü süratlendirmek gerekir." dedi.KÄ±brÄ±s'ta bir çözüme varÄ±labilmesinde Türkiye ve Yunanistan'Ä±n rolünün çok önemli olduÄŸunu ifade eden AkÄ±ncÄ±, "Türkiye'nin bu çözüm ve müzakere sürecine desteÄŸi son derece önemlidir. Onun da ötesinde garantör ülkedir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.