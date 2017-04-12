Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/04/2017 08:11

Ä°stanbul'da 27 kiÅŸi terÃ¶r ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zaltÄ±nda

terÃ¶r operasyonu

Ä°stanbul'da terÃ¶ristlere yÃ¶nelik bazÄ± adreslere yapÄ±lan operasyon sonucunda 27 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Bu kapsamda ekipler, kÄ±rsal alanda terör örgütünden eÄŸitim alarak faaliyet yürüttükten sonra kent merkezlerinde PKK/KCK adÄ±na eylem yapmak üzere gönderildiÄŸi deÄŸerlendirilen kiÅŸiler ile örgütün gençlik yapÄ±lanmasÄ±nda bulunanlara yönelik operasyon gerçekleÅŸtirdi.Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, AvcÄ±lar, Arnavutköy, BaÄŸcÄ±lar, Bahçelievler, BeyoÄŸlu, BaÅŸakÅŸehir, Beylikdüzü, Esenyurt, GaziosmanpaÅŸa, KaÄŸÄ±thane, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde 35 kiÅŸinin yakalanmasÄ± için operasyon baÅŸlatan polisler 27 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±.Operasyon kapsamÄ±nda arama yapÄ±lan yerlerde çok sayÄ±da örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiÄŸi öÄŸrenildi.

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