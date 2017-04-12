Ä°ÅŸ adamÄ± Murat Ãœlker referandum kararÄ±nÄ± ilk kez aÃ§Ä±kladÄ±

YÄ±ldÄ±z Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ãœlker, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda referandum kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Murat Ülker, Ä°TO Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°brahim ÇaÄŸlar‏'Ä±n, Ülker grubunun ürettiÄŸi 'Evet yaÄŸ' kutusu ile 'Ben EVET diyorum. Murat Ülker naber?' notuna alÄ±ntÄ±layarak cevap verdi. Ä°ÅŸadamÄ± mesajÄ±nda, "1974'ten bu yana aile geleneÄŸimiz Evet. Åžimdi de EVET'i severim" ifadelerini kullandÄ±. Ülker, kendisine "YazÄ±k, durum bu kadar kötü demek" yazan bir kullanÄ±cÄ±ya da "Yok be yahu" diyerek cevap verdi.