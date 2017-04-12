18 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men gÃ¼venlik engeline takÄ±ldÄ±

Marmaris'ten kaÃ§ak yollarla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 18 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Marmaris Sahil Güvenlik Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, devriye görevi yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan fiberglas tekneyle Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri fark etti. RüzgarÄ±n etkisiyle sürüklendiÄŸi anlaÅŸÄ±lan teknedeki kadÄ±n ve çocuklarÄ±n bulunduÄŸu 18 Suriyeli göçmen sahil güvenlik botuna alÄ±ndÄ±. AçlÄ±k ve susuzluk nedeniyle bitkin düÅŸtükleri anlaÅŸÄ±lan göçmenlere askerler gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu. KÄ±yÄ±ya çÄ±karÄ±lan göçmenler saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan MuÄŸla Göç Ä°daresi'ne götürüldü