Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/04/2017 08:55

18 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men gÃ¼venlik engeline takÄ±ldÄ±

kaÃ§ak gÃ¶Ã§men

Marmaris'ten kaÃ§ak yollarla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 18 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Marmaris Sahil Güvenlik Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, devriye görevi yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan fiberglas tekneyle Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri fark etti. RüzgarÄ±n etkisiyle sürüklendiÄŸi anlaÅŸÄ±lan teknedeki kadÄ±n ve çocuklarÄ±n bulunduÄŸu 18 Suriyeli göçmen sahil güvenlik botuna alÄ±ndÄ±. AçlÄ±k ve susuzluk nedeniyle bitkin düÅŸtükleri anlaÅŸÄ±lan göçmenlere askerler gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu. KÄ±yÄ±ya çÄ±karÄ±lan göçmenler saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan MuÄŸla Göç Ä°daresi'ne götürüldü

 
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Murat Ãœlker

Ä°ÅŸ adamÄ± Murat Ãœlker referandum kararÄ±nÄ± ilk kez aÃ§Ä±kladÄ±

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terÃ¶r operasyonu

Ä°stanbul'da 27 kiÅŸi terÃ¶r ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°stanbul'da terÃ¶ristlere yÃ¶nelik bazÄ± adreslere yapÄ±lan operasyon sonucunda 27 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Mustafa AkÄ±ncÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recine olan desteÄŸi Ã§ok Ã¶nemlidir dedi

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemini anlattÄ±