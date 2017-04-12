DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ± tÃ¼nel kazÄ±larak yapÄ±lmÄ±ÅŸ

DiyarbakÄ±r'da Ã§Ä±kan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± Mete Yarar fotoÄŸrafla aÃ§Ä±kladÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilçesinde dün Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±, bakÄ±m-tamir atölyesinde meydana gelen patlamanÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n tünel kazÄ±larak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Güvenlik uzmanÄ± Mete Yarar da saldÄ±rÄ±yla ilgili kazÄ±lan tünellerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Yarar, tünelin emniyetin bulunduÄŸu yerin karÅŸÄ±sÄ±ndaki inÅŸaattan kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, 'ÇÄ±kan topraklarÄ± torbalamÄ±ÅŸlar, 1 ton patlayÄ±cÄ±dan bahsediliyor' dedi. inÅŸaatÄ±n alt katÄ±ndaki odanÄ±n duvarlarÄ±nda terör örgütü PKK ile ilgili yazÄ±larÄ±n bulunduÄŸu ve içerisinde toprak olan torbalarÄ±n üst üste konulduÄŸu görülürken Yarar, tünelin içinden çarpÄ±cÄ± kareler paylaÅŸtÄ±.