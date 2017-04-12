Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/04/2017 12:39

DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ± tÃ¼nel kazÄ±larak yapÄ±lmÄ±ÅŸ

diyarbakÄ±r terÃ¶rist

DiyarbakÄ±r'da Ã§Ä±kan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± Mete Yarar fotoÄŸrafla aÃ§Ä±kladÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilçesinde dün Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±, bakÄ±m-tamir atölyesinde meydana gelen patlamanÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n tünel kazÄ±larak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Güvenlik uzmanÄ± Mete Yarar da saldÄ±rÄ±yla ilgili kazÄ±lan tünellerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Yarar, tünelin emniyetin bulunduÄŸu yerin karÅŸÄ±sÄ±ndaki inÅŸaattan kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, 'ÇÄ±kan topraklarÄ± torbalamÄ±ÅŸlar, 1 ton patlayÄ±cÄ±dan bahsediliyor' dedi. inÅŸaatÄ±n alt katÄ±ndaki odanÄ±n duvarlarÄ±nda terör örgütü PKK ile ilgili yazÄ±larÄ±n bulunduÄŸu ve içerisinde toprak olan torbalarÄ±n üst üste konulduÄŸu görülürken Yarar, tünelin içinden çarpÄ±cÄ± kareler paylaÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
4 aylÄ±k eÅŸ

4 aylÄ±k eÅŸini baÅŸkasÄ±nÄ±n yanÄ±nda basÄ±nca ÅŸikayetÃ§i oldu

Ä°zmit'te 4 aylÄ±k karÄ±sÄ±yla anlaÅŸamadÄ±klarÄ± iÃ§in boÅŸanma davasÄ± aÃ§an adam baÅŸka bir erkekle kafede otururken yakalayÄ±nca polise ihbar etti

kaÃ§ak gÃ¶Ã§men

18 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men gÃ¼venlik engeline takÄ±ldÄ±

Marmaris'ten kaÃ§ak yollarla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 18 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Murat Ãœlker

Ä°ÅŸ adamÄ± Murat Ãœlker referandum kararÄ±nÄ± ilk kez aÃ§Ä±kladÄ±

YÄ±ldÄ±z Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ãœlker, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda referandum kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±