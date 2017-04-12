Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/04/2017 13:05

4 aylÄ±k eÅŸini baÅŸkasÄ±nÄ±n yanÄ±nda basÄ±nca ÅŸikayetÃ§i oldu

4 aylÄ±k eÅŸ

Ä°zmit'te 4 aylÄ±k karÄ±sÄ±yla anlaÅŸamadÄ±klarÄ± iÃ§in boÅŸanma davasÄ± aÃ§an adam baÅŸka bir erkekle kafede otururken yakalayÄ±nca polise ihbar etti

Ä°zmit'te 4 ay önce evlendiÄŸi karÄ±sÄ±nÄ± baÅŸka bir adamla kafede otururken yakalayan adam ve babasÄ± polisi arayarak ÅŸikayetçi oldu. Gelen polislerin, polis olduÄŸuna inanmayan TuÄŸba S. karakolluk olmaktan kurtulamadÄ±. TuÄŸba S.'nin yanÄ±nda ki Okan S. evli olduÄŸunu bilmediÄŸini söylerken, olay yerine polis çaÄŸrÄ±ldÄ±. Ancak TuÄŸba S. gelen polis ekiplerine inanmayarak ilk önce direndi. Daha sonra olay yerine takviye polis ekiplerinin gelmesi ile TuÄŸba S. ifadesi alÄ±nmak üzere karakola götürüldü.

 

 

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