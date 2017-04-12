6 yÄ±l sonra karara baÄŸlandÄ± Oda TV davasÄ±ndaki tÃ¼m sanÄ±klar serbest

Oda TV davasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanan 13 sanÄ±k bugÃ¼n mahkeme kararÄ±yla tahliye edildi

Ä°stanbul 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 6 yÄ±l sonra Odatv davasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanan gazeteciler YalçÄ±n Küçük, Ahmet ÅžÄ±k, Nedim Åžener, Soner YalçÄ±n, BarÄ±ÅŸ Pehlivan ve BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu ile eski Emniyet Müdürü Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ± serbest bÄ±raktÄ±.

ÅžIK: BU ADLÄ°YE ADALETÄ°N MEZARI HALÄ°NE GELDÄ°

Karardan önce son sözü sorulan ÅžÄ±k, "Söyleyecek çok sözüm var. Ama aklÄ±mdan geçenleri söylersem yeni bir dava konusu olacak. Bu adliye adaletin mezarÄ± haline geldi. Bu mezarÄ±n kazÄ±cÄ±larÄ± da maalesef hakim ve savcÄ±lar" dedi.

SONER YALÇIN: BU KUMPASI KURAN FETÖ'DEN ÅžÄ°KAYETÇÄ°YÄ°M

Gazeteci Soner YalçÄ±n ise son sözünde, "Beraatimi istiyorum ve bize bu kumpasÄ± kuran FETÖ'den ÅŸikayetçiyim" dedi.

KÜÇÜK: TUTUKLANMAMIZ DA BIRAKILMAMIZ DA HUKUKÄ° DEÄžÄ°L

YalçÄ±n Küçük ise son sözlerinde ÅŸunlarÄ± söyledi:"Ben bu salonda 1 numara olmakla yargÄ±lanÄ±yorum. Beni Ergenekon'da tutuklayÄ±p bu davada tahliye ettiler. PKK'yÄ± yönetmekle, Ergenekon'u yönetmekle, Odatv'yi yönetmekle suçladÄ±lar. Ben buradan beraat edersem, 2 davadan beraat edeceÄŸim. Biri Odatv diÄŸeri Ergenekon. Benim için tüm mahkemeler tek mahkemeydi. Biri tutarsa diÄŸeri bÄ±rakÄ±yordu. Benim de arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n da tutuklanmasÄ±nda da bÄ±rakÄ±lmasÄ±nda da hukuk yoktur. Anayasa Mahkemesi'ni sulh ceza mahkemesi gibi kullandÄ±lar. Siyasi dengeler nedeniyle bizi bÄ±raktÄ±lar. Çok sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±lar. Obama'nÄ±n elinde bir imkan vardÄ±. Fethullah Gülen vardÄ±. Fethullah'Ä±n elinde de AYM vardÄ±. Onlar önce vekil arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± sonra bizi (Ergenekon davasÄ±nÄ± kastediyor) bÄ±raktÄ±lar. Girmemiz ne kadar hukuksuzsa çÄ±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±z da öyledir."

BARIÅž TERKOÄžLU: BU DAVADA HAKÄ°M YA DA SAVCI OLMAKTANSA SANIK OLMAYI TERCÄ°H EDÄ°YORUM

Odatv Haber Müdürü BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu da son sözlerinde ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:"6 yÄ±l önce bu davada sanÄ±k olmak ülkenin lanetlisi olmak yazÄ±larÄ± kitaplarÄ± yasaklanmak demekti. 6 yÄ±l sonra yozlaÅŸmÄ±ÅŸ iktidarlardan devlet içindeki çetelerden baÄŸlantÄ±sÄ±z olmak anlamÄ±na geliyor. Bu davada hakim ya da savcÄ± olmaktansa sanÄ±k olmayÄ± tercih ediyorum, mutluyum. Biz yazgÄ±mÄ±zÄ± kendimiz yazdÄ±k. Hakimler de yazgÄ±larÄ±nÄ± kararlarÄ±yla yazar. Önce salona sonra memlekete kararÄ±nÄ±z hayÄ±rlÄ± olsun."