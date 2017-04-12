Adana'da gÃ¶lde Ã¶lÃ¼ bulunan file Ã§oraplÄ± kÄ±zÄ±n hikayesi yÃ¼rekleri yaktÄ±

Adana'da gÃ¶lde Ã¶lÃ¼sÃ¼ bulunan 25 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±zÄ±n intihar ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken, hayat hikayesi de herkesi derinden sarstÄ±

Adana'da gölde ölüsü bulunan genç kÄ±z hakkÄ±nda ilginç detaylar ortaya çÄ±ktÄ±. EvlatlÄ±k verildiÄŸi üvey annesini, daha sonrada babasÄ±nÄ± kaybeden kÄ±zÄ±n, evlatlÄ±k alan ÅŸahsÄ±n ikinci eÅŸi tarafÄ±ndan büyütüldüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±. EvlatlÄ±k verildiÄŸi üvey annesini, daha sonra da üvey babasÄ±nÄ± kaybeden, üvey babasÄ±nÄ±n ikinci eÅŸi tarafÄ±ndan büyütülen Serpil DurmuÅŸ'un birkaç kez intihar teÅŸebbüsünden bulunduÄŸu bildirildi. 5 Nisan günü EÅŸe DurmuÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan kayÄ±p baÅŸvurusundaki genç kÄ±zÄ±n, gölde cesedi bulunan kadÄ±na benzediÄŸini belirlendi. Polis, EÅŸe DurmuÅŸ'u morga götürdü. EÅŸe DurmuÅŸ, morgdaki cesedin üvey kÄ±zÄ± Serpil DurmuÅŸ olduÄŸunu dövmesinden teÅŸhis etti. EÅŸe DurmuÅŸ kÄ±zÄ±nÄ±n 27 Mart'tan bu yana kayÄ±p olduÄŸunu belirtti.

'KOCAM ÖLDÜÄžÜ Ä°ÇÄ°N BENÄ°MLE EVLENDÄ°''

DurmuÅŸ, ailenin kÄ±za soy ismini de vererek kendi evlatlarÄ± gibi baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek kaydetti: "KÄ±sa bir süre sonra Aysel DurmuÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ. Bunun üzerine DurmuÅŸ Ali DurmuÅŸ benim de kocam öldüÄŸü için benimle evlendi. Biz, benim 2 çocuÄŸum ve Serpil'le birlikte 3 çocuklu bir aile olduk. Ancak 2009 yÄ±lÄ±nda DurmuÅŸ Ali, beyin kanamasÄ± geçirerek hayatÄ±nÄ± kaybedince ben 3 çocukla tek baÅŸÄ±ma kaldÄ±m. Serpil DurmuÅŸ'u ben büyüttüm. 20 yÄ±ldÄ±r ben baktÄ±m." DurmuÅŸ, psikolojisi bozuk olan ve ÅŸairlere çok düÅŸkün olan Serpil DurmuÅŸ'un uyuÅŸturucuya alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve defalarca kez intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸunu da söyledi.Serpil DurmuÅŸ'un cenazesi öz annesi Hanife Erdal ile üvey annesi EÅŸe DurmuÅŸ tarafÄ±ndan morgdan alÄ±narak Buruk MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.