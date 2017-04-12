Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan terÃ¶ristleri tankla vurdular

Irak'Ä±n sÄ±nÄ±rÄ±ndan Hakkari'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 3 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan Türkiye'ye sÄ±zmaya çalÄ±ÅŸan 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, 11 Nisan 2016 tarihinde saat 21.00'de Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan Türkiye'ye sÄ±zmaya çalÄ±ÅŸan 3 bölücü terör örgütü mensubunun, 2. Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Han Tepe Üs Bölgesindeki gece görüÅŸ sistemleri ile tespit edildiÄŸi belirtildi. Çukurca ilçesinin ÇaÄŸlayan YaÄŸlÄ±su Dere yataÄŸÄ±nda tespit edilen teröristler, tank atÄ±ÅŸÄ± ile etkisiz hale getirildi.