Ä°stanbul'un gÃ¶beÄŸinde bayÄ±ldÄ±lar yardÄ±ma saÄŸlÄ±k ekipleri koÅŸtu

Ä°stanbul'un MecidiyekÃ¶y ilÃ§esinde sentetik uyuÅŸturucu kullanan genÃ§ler bayÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar yerde yatan genÃ§ler iÃ§in saÄŸlÄ±k ekiplerini aradÄ±, ekipler mÃ¼dahalede bulundu

Ä°stanbul'un göbeÄŸinde kameralara yansÄ±yan görüntü, uyuÅŸturucu felaketini bir kez daha gözler önüne serdi. Mecidiyeköy'de kullandÄ±klarÄ± uyuÅŸturucunun etkisiyle kendinden geçen gençlere saÄŸlÄ±k ekipleri müdahale etti. Güpegündüz Mecidiyeköy meydanda yarÄ± baygÄ±n duran gençleri gören vatandaÅŸlar, durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri uyuÅŸturucunun etkisiyle kendinden geçen gençlere müdahale etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri, yarÄ± baygÄ±n ÅŸekilde yerde yatan gençleri kaldÄ±rmak için uzunca süre mücadele etti. Bu sÄ±rada toplanan çevredeki kalabalÄ±k ise endiÅŸeli gözlerle yaÅŸananlarÄ± izledi.