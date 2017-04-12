Ãœniversite yolunda meydana gelen kazada yaralanan genÃ§ kÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti

Adana'da 3 Ã¶ÄŸrencinin bulunduÄŸu otomobil Ã¼niversiteye giderken midibÃ¼sle Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yaralanan ve 2 gÃ¼ndÃ¼r yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren genÃ§ kÄ±z hayata gÃ¶zlerini yumdu

Çukurova Üniversitesinde eÄŸitim gören öÄŸrenciler Elif Farsak, Elmas Cansu Åžen ve Püren Åžahin sÄ±nava girmek için otomobille yola çÄ±ktÄ±. Farsak yönetimindeki otomobil, üniversite yerleÅŸkesindeki Fevzi Çakmak ÖÄŸrenci Yurdu yakÄ±nÄ±nda, çukura düÅŸtü. Ä°ddiaya göre, çukura düÅŸen aracÄ±nÄ±n lastiÄŸi patlayÄ±nca Farsak otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra sürücüsü öÄŸrenilmeyen midibüsle çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada otomobilde bulunan üç öÄŸrenci yaralandÄ±.Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri, Elif Farsak ve Cansu Åžen'i Adana BalcalÄ± Hastanesine kaldÄ±rÄ±rken, Püren Åžahin Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Püren, yapÄ±lan müdahalelerin ardÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±ldÄ±, gece saatlerinde ise fenalaÅŸan genç kÄ±z, kurtarÄ±lamadÄ±. YaralÄ±lardan Elmas Cansu Åžen ve sürücü Elif Farsak'Ä±n durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.Olay yerine gelen kÄ±zlardan bir tanesi gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamazken, cankurtaran ekipleri genç kÄ±zÄ± güçlükle sakinleÅŸtirdi. Öte yandan, kazadaki kÄ±zlarÄ±n erkek arkadaÅŸÄ± ise aracÄ±n içine bakarak, olayÄ±n ÅŸokunu atlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±