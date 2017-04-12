Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/04/2017 15:46

Darbeci askerlerinin kamuya yerleÅŸtirdikleri eÅŸleri ve Ã§ocuklarÄ±na soruÅŸturma

darbeci askerler

15 Temmuz'da darbe giriÅŸimi sonucu Yurtta Sulh Konseyi'nin 14 Ã¼yesinin eÅŸleri ve Ã§ocuklarÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸiminde rol oynayan 14 Yurtta Sulh Konseyi üyesinin eÅŸleri ve çocuklarÄ± için de soruÅŸturma baÅŸlatÄ±larak, "FETÖ-PDY terör örgütü soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda soruÅŸturma yapÄ±lan, dava açÄ±lan, kamu görevinden çÄ±karÄ±lan kiÅŸilerin eÅŸleri/çocuklarÄ±nÄ±n ilgili mevzuatlar çerçevesinde görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ±, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti, iltisakÄ±, irtibatÄ± bakÄ±mÄ±ndan haklarÄ±nda gerekli soruÅŸturmalarÄ±n" yapÄ±lmasÄ± istendi.

 

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