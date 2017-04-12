DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±yÄ± o Ã¶rgÃ¼t Ã¼stlendi

DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait tamir atÃ¶lyesine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Ã¼stlendi

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± en son açÄ±klamasÄ±nda patlamanÄ±n kazÄ±lan 30 metrelik tünele yerleÅŸtirilen 1 ton patlayÄ±cÄ±nÄ±n ateÅŸlenmesiyle gerçekleÅŸtirildiÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.Örgütün açÄ±klamasÄ±nda ise saldÄ±rÄ±nÄ±n 2.5 ton patlayÄ±cÄ± ile gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.Valilik, biri polis, dört yaralÄ±nÄ±n tedavilerinin çeÅŸitli hastanelerde devam ettiÄŸini duyurdu.OlayÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan ilk deÄŸerlendirmelerde patlamanÄ±n bir panzerin tamiri sÄ±rasÄ±nda meydana geldiÄŸi ancak nedeninin belli olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.ÇarÅŸamba sabahÄ± konuyla ilgili bir açÄ±klama yapan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu patlamanÄ±n "terör saldÄ±rÄ±sÄ±" olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Ä°kiyüze yakÄ±n gözaltÄ±

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi patlamayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "bulunduÄŸu alana bitiÅŸik vaziyette bulunan apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndan, BakÄ±m OnarÄ±m Åžube MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± tamir atölyesine doÄŸru yaklaÅŸÄ±k 30 metre uzunluÄŸunda tünel kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti.

AynÄ± açÄ±klamada, yapÄ±lan kriminal inceleme sonucu yaklaÅŸÄ±k 1 ton olduÄŸu tahmin edilen patlayÄ±cÄ±nÄ±n "RDX, Amonyum Nitrat, TNT ve mazot ile hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve zaman ayarlÄ± düzenek ile patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" da vurgulandÄ±.

Åžu anda soruÅŸturma kapsamÄ±nda olayla doÄŸrudan iliÅŸkisi olduÄŸu ÅŸüphesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸinin sorgusunun sürdüÄŸü ayrÄ±ca kentte 172 gözaltÄ± daha yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Soylu: Ayda bir arama yapÄ±lÄ±yor, hÄ±zlÄ± kazmÄ±ÅŸlar

DiyarbakÄ±r'daki patlamanÄ±n "terör saldÄ±rÄ±sÄ±" olduÄŸu açÄ±klamasÄ± bu sabah Habertürk TV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±.

Soylu, yandaki bir inÅŸaattan kazÄ±lan tünele patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilmesi yoluyla saldÄ±rÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸini söyledi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± , "Ä°lk önce araçla patlayÄ±nca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülmüÅŸtü. Ama yapÄ±lan bütün tetkiklerde ve bütün araÅŸtÄ±rmalarda netleÅŸti ki bu, bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±" diye konuÅŸtu ve ÅŸunlarÄ± ekledi:

"Biz ilk önce acaba içeriye girip, bir kiÅŸi, çalÄ±ÅŸan marifetiyle bir ÅŸey koydu mu diye düÅŸünmüÅŸtük. Ama dÄ±ÅŸarÄ±dan açÄ±lan bir tünel vasÄ±tasÄ±yla bunu gerçekleÅŸtirdiler.

"Biz emniyet binalarÄ±mÄ±zÄ±n etrafÄ±nda yaklaÅŸÄ±k ayda bir arama tarama yaparÄ±z. Böyle bir tehditle karÅŸÄ±laÅŸmayalÄ±m, diye. Demek ki çok kÄ±sa bir süre içerisinde böyle ÅŸey kazmÄ±ÅŸlar.