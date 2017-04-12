O ilde yaÅŸayanlar dikkat kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor

AlÄ±nan son bilgiye gÃ¶re Antalya'nÄ±n bazÄ± ilÃ§elerinde yarÄ±n kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge MüdürlüÄŸü Antalya Bölgesel Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Antalya'nÄ±n doÄŸusunda baÅŸlayan saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak, bu akÅŸam saatlerinden itibaren etkisini artÄ±racak.

YarÄ±n Serik ve Manavgat'Ä±n iç kesimleri, Alanya, GazipaÅŸa, GündoÄŸmuÅŸ, Akseki ve Ä°bradÄ± ilçeleri civarÄ±nda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli saÄŸanak bekleniyor.Sel, su baskÄ±nÄ±, dolu, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rüzgar gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.