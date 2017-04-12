Meteorolojiden o iller iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman illerinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve adÄ±yaman'da yarÄ±n sabah saatlerinden 14 Nisan Cuma gününe kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž BEKLENÄ°YOR

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, DoÄŸu Akdeniz, GüneydoÄŸu Anadolu ve DoÄŸu Anadolu'nun güney ve batÄ±sÄ±nda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurdu. Meteoroloji'den yapÄ±lan açÄ±klamada, kuvvetli olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ani sel, su baskÄ±nÄ±, heyelan ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunularak, ÅŸöyle denildi:

VATANDAÅžLARA "TEDBÄ°RLÄ° OLUN" UYARISI

"YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre; yarÄ±n, DoÄŸu Akdeniz, GüneydoÄŸu Anadolu ve DoÄŸu Anadolu'nun güney ve batÄ±sÄ±nda kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) saÄŸanak ve zamanla gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor. Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde kar erimeleri de görüleceÄŸi tahmin ediliyor. Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve yer yer kar erimelerinin oluÅŸturabileceÄŸi, sel, su baskÄ±nÄ±, taÅŸkÄ±n, heyelan, yÄ±ldÄ±rÄ±m, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r"