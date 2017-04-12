Kimyasal sÄ±zÄ±ntÄ± 160 iÅŸÃ§iyi hastanelik etti

TekirdaÄŸ'daki bir fabrikadan sÄ±zan kimyasal 160 iÅŸÃ§iyi etkiledi

TekirdaÄŸ'da faaliyet gösteren bir fabrikada kazanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± kimyasal reaksiyon oluÅŸtu. Buna baÄŸlÄ± çÄ±kan yangÄ±n itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan köpüklü müdahaleyle güçlükle kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, kimyasaldan etkilenen 160 iÅŸçi çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olay, sabah saatlerinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (ÇOSB) faaliyet gösteren bir boya kimya fabrikasÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya göre, fabrikadaki kazanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± oluÅŸan kimyasal reaksiyonun ardÄ±ndan yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Fabrika yönetiminin haber vermesiyle olay yerine çok sayÄ±da itfaiye, AFAD, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. TekirdaÄŸ BüyükÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± itfaiye ekipleri, özel kÄ±yafetlerini giyerek alevlere köpükle müdahale etti. YarÄ±m saat süren yoÄŸun müdahalenin ardÄ±ndan alevler kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Fabrikada ise büyük çapta maddi hasar oluÅŸtu.

Çerkezköy KaymakamÄ± Atilla Selami Abban, TekirdaÄŸ BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye BaÅŸkanÄ± Vahap Akay, Çerkezköy Ä°lçe Emniyet Müdürü Murat Ogan ve ÇOSB Müdürü Mehmet ÖzdoÄŸan, olay yerinde inceleme yapÄ±p, görevlilerden bilgi aldÄ±.

160 KÄ°ÅžÄ° HASTANEYE BAÅžVURDU

Kimyasal solumaya baÄŸlÄ± rahatsÄ±zlÄ±klar yaÅŸayan 160 kiÅŸi, ambulanslarla ve kendi imkanlarÄ± ile Çerkezköy Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavileri süren iÅŸçilerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu ve tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu olacaklarÄ± öÄŸrenildi. KimyasalÄ±n çevreye yaydÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r koku nedeniyle ÇOSB'deki çok sayÄ±da fabrika erken paydos yaparak iÅŸçilerini eve gönderdi.

"KÄ°MYASAL REAKSÄ°YON"

Çerkezköy KaymakamÄ± Atilla Selami Abban, olayÄ±n kazandaki kimyasal reaksiyondan dolayÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bir fabrikadaki kazanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± kimyasal reaksiyondan kaynaklanan bir duman ortaya çÄ±ktÄ± ve kontrol altÄ±nda. Dumandan etkilenen bazÄ± iÅŸçiler saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na baÅŸvurdu. Hayati tehlikeleri yok" dedi.

TekirdaÄŸ ValiliÄŸinin internet sitesinden yangÄ±nla ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada "Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikasÄ±nda 12 Nisan 2017 tarihinde saat 06.30 sÄ±ralarÄ±nda teknik bir arÄ±za nedeniyle yangÄ±n meydana gelmiÅŸ olup, yangÄ±n itfaiye yetkililerince kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AFAD tarafÄ±ndan bölgede gerekli ölçümler yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, çevreye ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verildi.

"FABRÄ°KADAN AÇIKLAMA"

Öte yandan fabrikadan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ise "12 Nisan 2017 saat 06.30 sularÄ±nda Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan polyester reçine üretimi yapÄ±lan firmamÄ±zda niteliÄŸini araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z teknik bir problem sonucu üretim bölümümüzün sÄ±nÄ±rlÄ± bir bölümünde yangÄ±n oluÅŸmuÅŸtur. FirmamÄ±za ait yangÄ±n söndürme sisteminin anÄ±nda devreye girmesi ve Çerkezköy OSB itfaiyesinin hÄ±zlÄ± müdahalesiyle yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat içerisinde yangÄ±n söndürülmüÅŸ olup, soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edilmektedir. YangÄ±n sonucunda oluÅŸan dumanÄ±n analizi, AFAD ve yetkili kurumlar tarafÄ±ndan da yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, toksik etki yaratacak herhangi bir kimyasal bulgusuna rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. OlayÄ±n vuku bulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan maruziyet altÄ±nda kalan sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kiÅŸinin bölgemizde bulunan hastanelere baÅŸvurduÄŸu bilgisi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Hastane yetkililerinden alÄ±nan bilgi çerçevesinde, bu kiÅŸilerin basit solunum sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± sebebiyle hafif tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± ifade edilmiÅŸtir. YangÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi bölümde itfaiye yetkilileri tarafÄ±ndan soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürülmektedir. AyrÄ±ca kamu yetkilileri tarafÄ±ndan olaya iliÅŸkin araÅŸtÄ±rma sürdürülmektedir. Boytek Reçine Boya ve Kimya Sanayi A.Åž. Yönetim Kurulu olarak, en büyük tesellimiz, meydana gelen bu olayda herhangi bir can kaybÄ± olmamasÄ±dÄ±r. Buna raÄŸmen konuya iliÅŸkin oluÅŸan endiÅŸeler sebebiyle tüm kamuoyundan, sanayicilerimizden ve bölgemizde çalÄ±ÅŸan bütün çalÄ±ÅŸanlardan özür dileriz. FirmamÄ±zda meydana gelen bu olumsuz hadiseye iliÅŸkin hassasiyetlerinden dolayÄ± bütün kamu idarecilerimize ve bölge müdürlüÄŸümüz yetkililerine teÅŸekkür ediyoruz." denildi.

"CÄ°DDÄ° BÄ°R SORUN YOK"

SÄ±zÄ±ntÄ±dan zehirlenen hastalardan Zeynep Candan (33) "BaÅŸka bir fabrikada çalÄ±ÅŸanÄ±m ben. Kokunun yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettik. Sonra maskelerimizi takarak kendi fabrikamÄ±zda yukarÄ±lara çÄ±ktÄ±k. Åžuan iyim Allah'a ÅŸükür herhangi bir sorunum yok" ifadelerini kullandÄ±.

AyrÄ±ca bir baÅŸka fabrikanÄ±n sorumlusu da iÅŸçilerinde herhangi bir ciddi saÄŸlÄ±k sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Özel bir hastanenin BaÅŸhekimi Op.Dr. Burç Baykaran da yapÄ±lan muayenelerin ardÄ±ndan açÄ±klamada bulundu. Baykaran, "Sabah erken saatlerde hastalar gelmeye baÅŸladÄ±. 52 kiÅŸilik hasta kontrolü yaptÄ±k. Genel durumlarda ciddi bir duruma rastlanÄ±lmadÄ±. AstÄ±m ve gebelerde tahlillerde kontrol yaptÄ±k. Problemli olmayan fakat yoÄŸun bir tempo yaÅŸadÄ±k. Åžuan görüntü duman zehirlenmesi olarak gözüküyor. Hastalara uyarÄ±larda bulunduk ve dinlenmeleri konusunda uyardÄ±k" dedi.