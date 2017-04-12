Valilik aÃ§Ä±kladÄ± Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ± baÅŸladÄ±

Hakkari ValiliÄŸi, bazÄ± ilÃ§elerde Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ± baÅŸlattÄ±

Hakkari merkez ile Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 24 bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.Hakkari ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, il sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin, son zamanlarda gerçekleÅŸtirdikleri terör ve yÄ±ldÄ±rma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik geliÅŸmesini de olumsuz etkilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AçÄ±klamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Günlük hayatlarÄ± olumsuz etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z büyük maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±rlar.

Valilik makamÄ±mÄ±z, öncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve güven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldÄ±rÄ±dan korunmasÄ± maksadÄ±yla; bölgesinde emniyet ve asayiÅŸ temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadÄ±r. Bu tedbirler kapsamÄ±nda, 2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereÄŸince; ilimiz merkez, Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bulunan 24 bölge, 13 Nisan 2017 günü saat 00.00.01’den 27 Nisan 2017 günü saat 23.59.59’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiÅŸtir” denildi.Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye Hakkari ValiliÄŸi internet adresinden ulaÅŸÄ±labileceÄŸi belirtildi.