Bitlis'te ilan edilen yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Bitlis'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Bitlis merkeze baÄŸlÄ± 4 köy ve mezralarÄ±nda uygulanan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Bitlis merkeze baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ±ölek, YukarÄ±ölek, YukarÄ±balcÄ±lar ve AÅŸaÄŸÄ±balcÄ±lar köylerinin bütün mahalle ve mezralarÄ±nda uygulanan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± için, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Özel Ä°daresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereÄŸince, 12 Nisan'da saat 00.00'dan itibaren baÅŸlatÄ±lan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±, yine aynÄ± gün saat 18.00'den itibaren kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."