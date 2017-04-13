Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/04/2017 09:00

ÃœskÃ¼dar'da o ihbar polisi harekete geÃ§irdi

ÃœskÃ¼dar operasyon

ÃœskÃ¼dar'da polis ekipleri, gelen bir ihbarÄ±n ardÄ±ndan bir apartmana baskÄ±n dÃ¼zenledi

Üsküdar Murat Reis Mahallesi'nde bulunan bir apartmana ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan iki kiÅŸinin girdiÄŸi ihbarÄ±, polis ekiplerini harekete geçirdi. Terörle Mücadele Åžubesi (TEM) ekipleri ve çok sayÄ±da özel harekat polisleri apartmana saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda baskÄ±n düzenledi.BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda sokaÄŸÄ±n giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± polis ekipleri tarafÄ±ndan kapatÄ±lÄ±rken apartmandaki dairelerde ise arama yapÄ±ldÄ±. Aramalar sonucunda ellerinde silahlar bulunan ÅŸüphelilere rastlanmazken polis ekipleri de bir süre sonra bölgeden ayrÄ±ldÄ±.

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